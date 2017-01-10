وحصل تاجاني في الجولة الرابعة والأخيرة من الاقتراع على 315 صوتاً مقابل 282 لمنافسه اليساري جياني بيتيلا وهو إيطالي أيضاً، بحسب ما أفاد شولتز أمام النواب الأوروبيين الذين صفقوا للفائز.
وأكد تاجاني "سأكون رئيساً لكم جميعاً، وسأحترم كل المجموعات".
وأضاف ممثل الحزب الأوروبي الشعبي (يمين/يمين وسط): "أريد أن أهدي هذا الفوز لضحايا الزلزال الذي هز بلدي.. أريد رسالة تضامن قوية من هذا البرلمان مع كافة ضحايا الإرهاب دون أن ننسى من يعانون حالياً سواء من كانوا بلا مأوى أو بلا عمل".
وهنأ رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي دونالد توسك الذي ينتمي أيضاً للحزب الشعبي الأوروبي في تغريدة تاجاني باسم الدول الأعضاء وقال إنه "مستعد للتعاون" معه، مضيفاً "إن إتحاداً أوروبياً قوياً وموحداً يحتاج برلماناً أوروبياً بناء وناجعاً".
وفي الجولات الثلاث الأولى من الاقتراع تنافس ستة مرشحين لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلوبة.
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انتخاب الإيطالي أنطونيو تاجاني رئيساً للبرلمان الأوروبي
أ ف ب - الشروق أونلاين
انتخب الإيطالي أنطونيو تاجاني ممثل اليمين رئيساً للبرلمان الأوروبي، وفق ما أعلن، مساء الثلاثاء، في ستراسبورغ شرق فرنسا الرئيس المنتهية ولايته للبرلمان الألماني مارتن شولتز.
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وحصل تاجاني في الجولة الرابعة والأخيرة من الاقتراع على 315 صوتاً مقابل 282 لمنافسه اليساري جياني بيتيلا وهو إيطالي أيضاً، بحسب ما أفاد شولتز أمام النواب الأوروبيين الذين صفقوا للفائز.
وأكد تاجاني "سأكون رئيساً لكم جميعاً، وسأحترم كل المجموعات".
وأضاف ممثل الحزب الأوروبي الشعبي (يمين/يمين وسط): "أريد أن أهدي هذا الفوز لضحايا الزلزال الذي هز بلدي.. أريد رسالة تضامن قوية من هذا البرلمان مع كافة ضحايا الإرهاب دون أن ننسى من يعانون حالياً سواء من كانوا بلا مأوى أو بلا عمل".
وهنأ رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي دونالد توسك الذي ينتمي أيضاً للحزب الشعبي الأوروبي في تغريدة تاجاني باسم الدول الأعضاء وقال إنه "مستعد للتعاون" معه، مضيفاً "إن إتحاداً أوروبياً قوياً وموحداً يحتاج برلماناً أوروبياً بناء وناجعاً".
وفي الجولات الثلاث الأولى من الاقتراع تنافس ستة مرشحين لكن لم يتمكن أي منهم من الحصول على الأغلبية المطلوبة.