أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 11 شخصا، وحجزت 758 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ 11 مليون سنتيم، في 5 قضايا تتعلق بحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.
وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، فإن القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للرويبة، إثر معلومة وردتهم، مفادها أن بعض الشباب يروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد مباشرة التحقيقات والتحريات الميدانية، تم ضبط 3 شبان مشتبه فيهم، حولوا غرفة محول كهربائي رئيسي إلى مكان لبيع الأقراص المهلوسة، حيث ضبط بداخله على 359 قرص طبي مهلوس، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 16600 دينار.
من جهته، أمن المقاطعة الإدارية للشراقة، عالج قضيتين متشابهتين، الأولى تمثلت في توقيف شخصين مشتبه فيهما بقطاع الاختصاص أثناء توقيف مركبتهما وتفتيشها، حيث عثر تحت مقعد السائق، على 115 قرص من المؤثرات العقلية، في حين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما بسرقة محل تجاري بعد تحريات ميدانية، حيث عثر بعد تفتيش منزل أحدهما على مبلغ مالي يعود إلى مسروقات المحل، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و38 قرصا مهلوسا، فيما أوقف أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم آخرين، عثر بداخل سيارتهم على 118 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 17490 دينار.
كما تمكن أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، على إثر معلومات، من توقيف مشتبه فيه، يقوم بنقل وعرض على الغير، المؤثرات العقلية. وبعد عملية ترصد، تم توقيفه بعد إبدائه مقاومة عنيفة، وبعد لأن تم تفتيش منزله، عثر على 107 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 33000 دينار.
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شبّان يستغلون محولا كهربائيا لبيع "المخدرات"
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر 11 شخصا، وحجزت 758 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر بـ 11 مليون سنتيم، في 5 قضايا تتعلق بحيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.
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وحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، فإن القضية الأولى عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية للرويبة، إثر معلومة وردتهم، مفادها أن بعض الشباب يروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية، وبعد مباشرة التحقيقات والتحريات الميدانية، تم ضبط 3 شبان مشتبه فيهم، حولوا غرفة محول كهربائي رئيسي إلى مكان لبيع الأقراص المهلوسة، حيث ضبط بداخله على 359 قرص طبي مهلوس، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 16600 دينار.
من جهته، أمن المقاطعة الإدارية للشراقة، عالج قضيتين متشابهتين، الأولى تمثلت في توقيف شخصين مشتبه فيهما بقطاع الاختصاص أثناء توقيف مركبتهما وتفتيشها، حيث عثر تحت مقعد السائق، على 115 قرص من المؤثرات العقلية، في حين تم توقيف شخصين مشتبه فيهما بسرقة محل تجاري بعد تحريات ميدانية، حيث عثر بعد تفتيش منزل أحدهما على مبلغ مالي يعود إلى مسروقات المحل، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و38 قرصا مهلوسا، فيما أوقف أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم آخرين، عثر بداخل سيارتهم على 118 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 17490 دينار.
كما تمكن أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة، على إثر معلومات، من توقيف مشتبه فيه، يقوم بنقل وعرض على الغير، المؤثرات العقلية. وبعد عملية ترصد، تم توقيفه بعد إبدائه مقاومة عنيفة، وبعد لأن تم تفتيش منزله، عثر على 107 قرص مهلوس، ومبلغ مالي قدره 33000 دينار.