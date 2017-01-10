أصدرت محكمة مستغانم، الثلاثاء، عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في حق موظف بمصلحة الأرشيف التابعة لدائرة بوقيراط، بتهمة التزوير في محررات رسمية، في حين تم إيداع الشاكي الذي تحصل على رخصة سياقة مقابل دفع رشوة الحبس المؤقت.
وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوقيراط جنوبي ولاية مستغانم، قد أوقفت الأحد الفارط، شابين يبلغان من العمر 32 و34 سنة، بينهما موظف بمصالح الدائرة على خلفية تورطهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية والسرقة.
تفاصيل القضية، بدأت بعد تلقي ذات المصالح معلومات حول حصول مواطن على وصل إيداع رخصة سياقة من صنف "ب" غير مسجلة على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيراط حيث سلمه إياها أحد الموظفين بالدائرة، وعليه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
التحريات أثبتت أن المشتبه فيه يعمل بمصلحة الأرشيف بدائرة بوقيراط في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث قام بمنح الشاكي وصل رخصة السياقة من صنف "ب" غير مسجلة على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيراط، مقابل مبلغ مالي- 25 ألف دينار- ودون أن يجري المشتكي امتحانات السياقة.
وعليه، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بعد إذن النيابة، أين تم العثور بغرفته على 03 خواتم خاصة بالانتخابات لبلدية بوقيراط تحمل عبارات "انتخب (ت)"، "نسخة طبق الأصل"، "انتخب بالوكالة"، ووثائق هوية رسمية لأشخاص آخرين كان يطلبها من المواطنين لاستكمال ملفاتهم الشخصية لدى الدائرة لاستخراج مختلف بطاقات الهوية، لكنه يقوم بالاحتفاظ بها حيث تم العثور على بطاقة تعريف وطنية، بطاقة إقامة، بطاقة خاصة ببطاقة التعريف الوطنية من الصنف الذي يتم الاحتفاظ به بأرشيف الدائرة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
الأكثر تفاعلا
1الاضطراب الجوي يزحف نحو غرب البلاد
2حريق مهول في مستودع "باناسونيك" بقصر المعارض
3وفاة إمام ساجدا أثناء صلاة المغرب بتلمسان
4موظف يقتل زوجته بعصا في ميلة
5شبّان يستغلون محولا كهربائيا لبيع "المخدرات"
Français English
الرأي
حبيب راشدين
زمن التسيير في انتظار التغيير
عثمان سعدي
الجذر اللغوي للأمازيغ
ضو جمال
تعليمنا وجامعاتنا بلا أهداف!
عبد الرزاق قسوم
الحلال بيّن، والحرام بيّن فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟
جمال لعلامي
ما وصلنا والو!
قادة بن عمار
"حمس".. الانقلاب!
سليم قلالة
الشيخ محند أوالحسين.. عندما نجهل مَن نكون!
جمال لعلامي
..النحس!
رشيد ولد بوسيافة
الغبرطة مستمرة... و"دزو معاهم"!
محمّد الهادي الحسني
العدالة "الراقدة"
الفيديو
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
الهدايا التي تحصّل عليها لاعبو المنتخب الوطني بعد فوزهم بـ "كان 1990"!
وادي بردى.. خزان مياه العاصمة السورية ساحة قتال
افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان المسرح العربي في الجزائر
الثلوج تغلق الطرقات وتعزل العائلات بالقرى والمداشر
مقاربة جديدة للأمين العام الجديد للأمم المتحدة لتجنب الحروب
ماتت وهي تتوسل زوجها كي يسمح لها برؤيةابنها!
المتهم أدانته المحكمة بعام حبسا نافذا بتهمة التزوير
موظف يمنح رخصة سياقة لشاب لم يجتز امتحان الحصول عليها بمستغانم
العربي. ب
أصدرت محكمة مستغانم، الثلاثاء، عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في حق موظف بمصلحة الأرشيف التابعة لدائرة بوقيراط، بتهمة التزوير في محررات رسمية، في حين تم إيداع الشاكي الذي تحصل على رخصة سياقة مقابل دفع رشوة الحبس المؤقت.
تغطيات ذات صلة
موظف يمنح رخصة سياقة لشاب لم يجتز امتحان الحصول عليها بمستغانم
درك الخروب يفكك شبكة من 7 أشخاص تروج للطائفة الأحمدية بقسنطينة
"كارنتشا".. يأكل فضلاته وينام مع الكلاب تحت الثلج
ثلاثيني مجهول الهوية يرقد بمستشفى زميرلي منذ 20 يوميا
مشعوذة تستولي على مجوهرات بقيمة 150 مليون من سيدة ببسكرة
وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوقيراط جنوبي ولاية مستغانم، قد أوقفت الأحد الفارط، شابين يبلغان من العمر 32 و34 سنة، بينهما موظف بمصالح الدائرة على خلفية تورطهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية والسرقة.
تفاصيل القضية، بدأت بعد تلقي ذات المصالح معلومات حول حصول مواطن على وصل إيداع رخصة سياقة من صنف "ب" غير مسجلة على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيراط حيث سلمه إياها أحد الموظفين بالدائرة، وعليه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية.
التحريات أثبتت أن المشتبه فيه يعمل بمصلحة الأرشيف بدائرة بوقيراط في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث قام بمنح الشاكي وصل رخصة السياقة من صنف "ب" غير مسجلة على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيراط، مقابل مبلغ مالي- 25 ألف دينار- ودون أن يجري المشتكي امتحانات السياقة.
وعليه، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بعد إذن النيابة، أين تم العثور بغرفته على 03 خواتم خاصة بالانتخابات لبلدية بوقيراط تحمل عبارات "انتخب (ت)"، "نسخة طبق الأصل"، "انتخب بالوكالة"، ووثائق هوية رسمية لأشخاص آخرين كان يطلبها من المواطنين لاستكمال ملفاتهم الشخصية لدى الدائرة لاستخراج مختلف بطاقات الهوية، لكنه يقوم بالاحتفاظ بها حيث تم العثور على بطاقة تعريف وطنية، بطاقة إقامة، بطاقة خاصة ببطاقة التعريف الوطنية من الصنف الذي يتم الاحتفاظ به بأرشيف الدائرة.