قتلى في فندق في إيطاليا جراء انهيار ثلجي

قتل العديد من الأشخاص في انهيار ثلجي طمر فندقاً في منتجع تزلج في منطقة في وسط إيطاليا قريبة من الموقع الذي ضربته هزات أرضية، الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام نقلاً عن أحد قادة فرق الإغاثة.

وقال أنطونيو كروشيتا أحد قادة فرق الإغاثة التي أرسلت، ليل الأربعاء-الخميس، إلى المنطقة بعدما ضربتها أربع هزات أرضية: "هناك العديد من القتلى"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام.

وذكرت وكالة الأنباء "آكي"، أنه تم انتشال شخصين أحدهما يعاني من هبوط في حرارة الجسم، فيما قال رئيس الدفاع المدني فابريتزيو كورتشو، أن ثلاثين شخصاً كانوا في الفندق الواقع قرب فاريندولا في إقليم أبروتسو عند وقوع الانهيار الثلجي.

وتبعد هذه المنطقة حوالي مائة كلم عن اماتريتشي التي ضربتها الهزات الأرضية، الأربعاء. وما زال من المستحيل معرفة ما إذا كان الانهيار الثلجي ناجم عن إحدى هذه الهزات التي شعر بها بقوة سكان المنطقة وصولاً إلى روما التي تبعد 180 كلم عن اماتريتشي.

ويصعب الوصول إلى الفندق الواقع في منطقة جبلية معزولة بسبب الأحوال الجوية والثلوج التي يبلغ ارتفاعها في بعض النقاط حوالي مترين. وقال كورتشو قرابة الساعة 09:00 (08:00 ت.غ)، أن أوائل المسعفين تمكنوا من بلوغ الموقع بالتزلج إليه، في حين أن القسم الأكبر من فرق الإغاثة لم يصل بعد.