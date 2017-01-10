نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث عسكري فرنسي قوله، الخميس، إن أحدث بيانات تشير إلى ارتفاع عدد القتلى في هجوم وقع، الأربعاء، على معسكر للجيش في غاو شمال مالي إلى 77 قتيلاً.
وكانت التقديرات السابقة تشير لسقوط أكثر من 60 قتيلاً.
وقال الكولونيل باتريك ستيجيه للصحفيين في باريس: "يؤسفنا أن نقول إن 77 شخصاً قتلوا".
وأعلنت جماعة "المرابطون" بقيادة الجهادي المخضرم مختار بلمختار المسؤولية عن الهجوم.
ويعتقد أن "المرابطون" المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت عدداً من الهجمات البارزة على أهداف مدنية وعسكرية في مالي ودول أخرى في غرب إفريقيا.
وغاو بلدة يسكنها 50 ألف شخص وتقع على ضفاف نهر النيجر. ومهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي هي أخطر مهام بعثات المنظمة الدولية في العالم وكان مقرها في غاو قد سوي بالأرض في تفجير شاحنة في ديسمبر.
وتدخلت فرنسا في مالي عام 2013 لإخراج جماعات إسلامية متشددة سيطرت على مساحات كبيرة من أراضي البلاد قبل عام. وتواصل باريس عملية ضخمة في المنطقة تهدف إلى إبعاد المتمردين.
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ارتفاع عدد القتلى في هجوم مالي إلى 77
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث عسكري فرنسي قوله، الخميس، إن أحدث بيانات تشير إلى ارتفاع عدد القتلى في هجوم وقع، الأربعاء، على معسكر للجيش في غاو شمال مالي إلى 77 قتيلاً.
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وكانت التقديرات السابقة تشير لسقوط أكثر من 60 قتيلاً.
وقال الكولونيل باتريك ستيجيه للصحفيين في باريس: "يؤسفنا أن نقول إن 77 شخصاً قتلوا".
وأعلنت جماعة "المرابطون" بقيادة الجهادي المخضرم مختار بلمختار المسؤولية عن الهجوم.
ويعتقد أن "المرابطون" المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت عدداً من الهجمات البارزة على أهداف مدنية وعسكرية في مالي ودول أخرى في غرب إفريقيا.
وغاو بلدة يسكنها 50 ألف شخص وتقع على ضفاف نهر النيجر. ومهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي هي أخطر مهام بعثات المنظمة الدولية في العالم وكان مقرها في غاو قد سوي بالأرض في تفجير شاحنة في ديسمبر.
وتدخلت فرنسا في مالي عام 2013 لإخراج جماعات إسلامية متشددة سيطرت على مساحات كبيرة من أراضي البلاد قبل عام. وتواصل باريس عملية ضخمة في المنطقة تهدف إلى إبعاد المتمردين.