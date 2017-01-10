عملية أمنية في جدة وانتحار مسلحين

نفذت قوات الأمن السعودي عملية أمنية في في منطقة الحرازات شرقي مدينة جدة، صباح السبت، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين يتحصنون بأحد المنازل، مما أسفر عن مقتل مسلحين.

وقال بيان لإمارة منطقة مكة إن "القوات الأمنية نفذت عملية ناجحة في حي الحرازات بمحافظة جدة، داهمت خلالها إرهابين وتبادلت إطلاق النار معهم".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن انتحار اثنين من المسلحين بعد استخدامهما لأحزمة ناسفة".

وقال مراسلنا إن العملية بدأت بعد اشتباه أحد المواطنين في منزل يأوي عددا من المسلحين، فتحركت قوات الأمن وحاصرته وتم تبادل إطلاق النار قبل السيطرة على الوضع.

وأظهرت مقاطع فيديو دخانا يتصاعد من موقع المواجهة. ولم يصب أحد من المدنيين أو القوات الأمنية في العملية، بحسب شهود عيان.

وعقب السيطرة على المنزل، قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثا عن فارين محتملين.