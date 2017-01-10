أعلن وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أن رئيس الجمهورية، سيشرف شهر أفريل القادم على تدشين أول مستشفى متخصص في الأورام السرطانية بمدينة عنابة، وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها للقاضي الأول في البلاد خارج العاصمة منذ عام 2012.
وكتب بوضياف، تدوينة على صفحته على موقع "فايسبوك"، جاء فيها "شهر أفريل القادم سوف يتم تدشين أول مستشفى متخصص في الأورام السرطانية بولاية عنابة مع فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول ووالي الولاية وكذا إطارات بالدولة" .
ولم يقدم وزير الصحة، تاريخا محددا لهذه الزيارة، لكن يبدو أن اختيار شهر أفريل، قد يكون له علاقة بالذكرى الثالثة لإعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة في 17 أفريل 2014.
وتم خلال الأيام الأخيرة، تداول معلومات غير رسمية، عن تحضير رئيس الجمهورية لزيارات ميدانية في عدة ولايات، لكن هذه الأخبار لم تتأكد رسميا.
ويعد تصريح بوضياف بمثابة تأكيد رسمي، لوجود هذا البرنامج، كون زيارة عنابة لتدشين مستشفى الأورام السرطانية في أفريل القادم تفصلنا عنه ثلاثة أشهر كاملة.
ولا يعرف لحد الآن، إن كانت عنابة المحطة الأولى في هذا البرنامج الرئاسي، أم أن رئيس الجمهورية سينزل إلى ولايات أخرى قبل هذا التاريخ.
ومنذ عام 2012 لم يقم بوتفليقة بأي نشاط ميداني بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها في أفريل 2013، واقتصرت تنقلاته على العاصمة في المدة الأخيرة أين دشن عدة مشاريع.
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بوضياف يؤكد أنه سيدشن مسشفى للسرطان
بوتفليقة في عنابة شهر أفريل القادم
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أن رئيس الجمهورية، سيشرف شهر أفريل القادم على تدشين أول مستشفى متخصص في الأورام السرطانية بمدينة عنابة، وستكون هذه الزيارة الأولى من نوعها للقاضي الأول في البلاد خارج العاصمة منذ عام 2012.
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وكتب بوضياف، تدوينة على صفحته على موقع "فايسبوك"، جاء فيها "شهر أفريل القادم سوف يتم تدشين أول مستشفى متخصص في الأورام السرطانية بولاية عنابة مع فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول ووالي الولاية وكذا إطارات بالدولة" .
ولم يقدم وزير الصحة، تاريخا محددا لهذه الزيارة، لكن يبدو أن اختيار شهر أفريل، قد يكون له علاقة بالذكرى الثالثة لإعادة انتخاب بوتفليقة لعهدة رابعة في 17 أفريل 2014.
وتم خلال الأيام الأخيرة، تداول معلومات غير رسمية، عن تحضير رئيس الجمهورية لزيارات ميدانية في عدة ولايات، لكن هذه الأخبار لم تتأكد رسميا.
ويعد تصريح بوضياف بمثابة تأكيد رسمي، لوجود هذا البرنامج، كون زيارة عنابة لتدشين مستشفى الأورام السرطانية في أفريل القادم تفصلنا عنه ثلاثة أشهر كاملة.
ولا يعرف لحد الآن، إن كانت عنابة المحطة الأولى في هذا البرنامج الرئاسي، أم أن رئيس الجمهورية سينزل إلى ولايات أخرى قبل هذا التاريخ.
ومنذ عام 2012 لم يقم بوتفليقة بأي نشاط ميداني بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها في أفريل 2013، واقتصرت تنقلاته على العاصمة في المدة الأخيرة أين دشن عدة مشاريع.