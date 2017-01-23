توفي شقيقان، الثلاثاء، فيما نقل الشقيق الأخر لمصلحة الاستعجالات وينام تحت العناية المركزة اثر استنشاقهم لثاني أوكسيد الكاربون، المنبعث من مدفأة بمنزلهم الكائن ببلدية عين معبد شمال الجلفة.
واستنادا لمصادر الشروق فإن الأطفال الثلاثة كانوا ينامون مع بعض في غرفة بمنزلهم ببلدية عين معبد فيما كان الوالد ينام في غرفة أخرى، وبعد انبعاث الغاز المحترق من المدفئة استنشقها الأطفال الثلاثة لتحدث الكارثة. وتم العثور على طفلين أحدهما يبلغ من العمر 14 سنة وبنت عمرها 9 سنوات متوفيين، فيما نجت الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث قام المواطنون بتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية ووضعت الطفلة تحت العناية المركزة بالمستشفى المركزي لمدينة الجلفة.
وكانت الجلفة قد شهدت العديد من حوادث الاختناقات في العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة، لاسيما مع حدة موجة البرد، خصوصا وأن ولاية الجلفة صنفت الأولى وطنيا من حيث برودة الطقس وحتى في استهلاك الغاز مثلما أكدته مصالح توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، برودة الطقس في الجلفة دفعت المواطنين للإكثار من استعمال المدفآت دون أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث يلجأ حتى الأطفال لتركيب المدفأة في ظل غياب مراقبة الأولياء وحتى الإهمال في بعض الأحيان ما دفع مصالح الحماية المدنية بالجلفة لتنظيم أيام تحسيسية في المدارس والثانويات من أجل توعية التلاميذ بخطورة التسربات التي خطت في الكثير من العائلات الجلفاوية، حيث سجلت الحماية المدنية عشرات الحوادث وهلاك أيضا الكثير من المواطنين جراء استنشاقهم للمرعوب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
الأكثر تفاعلا
1أطباء وممرّضون يغادرون المستشفى والمرضى يُعالجون أنفسهم!
2قارورة غاز جديدة بتقنيات أكثر آمانا وبنفس السعر
3رحلات بحث عن "الترفاس" بالجنوب تعرض عائلات للخطر
4السيول تجرف عجوزا.. تقتل شابين وتغرق عشرات العائلات بعدة ولايات
5جزائريون التحقوا بداعش بحجة إغاثة السوريينǃ
Français English
الرأي
سليم قلالة
الطوائف الجديدة.. ما تُخفيه أخطر!
سهيل الخالدي
قيم العرب والأمازيغ
جمال لعلامي
ليمن نشتكيو؟
صالح عوض
السُّوريون وجها لوجه
محمد الهادي الحسني
فلسفة الغرور
صالح عوض
موسيقى.. ونشيد الروح
سلطان بركاني
أقيلوا عن "رجال الدّين"!
جمال لعلامي
موساد.. أحمدية وماسونية!
رشيد ولد بوسيافة
لماذا لا نحاسب كل من أخفق؟
عمار يزلي
"جامي".. هنا يموت يحيى!
الفيديو
ترامب ينهي مشاركة بلاده في اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
امرأة آسيوية تعتدي على مسلمة بجامعة أستراليا
شاهد كيف يعامل كل من أوباما وترامب زوجته؟!
عسكر الجزائر يعطّلون الحواسيب الكورية في استحقاق بطولة العالم
من هو يحيى جامع الذي يرفض التخلي عن السلطة في غامبيا؟
فك العزلة عن بعض الطرقات واستمرار غلق أخرى بسبب الثلوج
تدريبات المنتخب الوطني الجزائري قبل مباراة تونس
فصائل فلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
بالفيديو.. شاب يصفع رئيس وزراء فرنسا أمام الملأ
قطار يسبب توتراً في كوسوفو.. لماذا؟
فيما ترقد شقيقتهما في غرفة الإنعاش
الغاز يقتل طفلين بمنزلهما في الجلفة
نورين. ع / أحمد. خ
توفي شقيقان، الثلاثاء، فيما نقل الشقيق الأخر لمصلحة الاستعجالات وينام تحت العناية المركزة اثر استنشاقهم لثاني أوكسيد الكاربون، المنبعث من مدفأة بمنزلهم الكائن ببلدية عين معبد شمال الجلفة.
تغطيات ذات صلة
الغاز يقتل طفلين بمنزلهما في الجلفة
قطار الضاحية يحوّل ثلاثينيا إلى أشلاء بالعاصمة
تهشّم ثماني سيارات إثر سقوط جدار بالمدية
مياه واد "واقناي" تجرف طفلا في الخامسة بعين الدفلى
تحديد هوية الإرهابي المقضي عليه بالميلية
واستنادا لمصادر الشروق فإن الأطفال الثلاثة كانوا ينامون مع بعض في غرفة بمنزلهم ببلدية عين معبد فيما كان الوالد ينام في غرفة أخرى، وبعد انبعاث الغاز المحترق من المدفئة استنشقها الأطفال الثلاثة لتحدث الكارثة. وتم العثور على طفلين أحدهما يبلغ من العمر 14 سنة وبنت عمرها 9 سنوات متوفيين، فيما نجت الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث قام المواطنون بتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية ووضعت الطفلة تحت العناية المركزة بالمستشفى المركزي لمدينة الجلفة.
وكانت الجلفة قد شهدت العديد من حوادث الاختناقات في العاصفة الثلجية التي ضربت المنطقة، لاسيما مع حدة موجة البرد، خصوصا وأن ولاية الجلفة صنفت الأولى وطنيا من حيث برودة الطقس وحتى في استهلاك الغاز مثلما أكدته مصالح توزيع الكهرباء والغاز بالولاية، برودة الطقس في الجلفة دفعت المواطنين للإكثار من استعمال المدفآت دون أخذ الاحتياطات اللازمة، حيث يلجأ حتى الأطفال لتركيب المدفأة في ظل غياب مراقبة الأولياء وحتى الإهمال في بعض الأحيان ما دفع مصالح الحماية المدنية بالجلفة لتنظيم أيام تحسيسية في المدارس والثانويات من أجل توعية التلاميذ بخطورة التسربات التي خطت في الكثير من العائلات الجلفاوية، حيث سجلت الحماية المدنية عشرات الحوادث وهلاك أيضا الكثير من المواطنين جراء استنشاقهم للمرعوب.