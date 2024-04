Patrice Beaumelle se convertit à l’Islam

La nouvelle a déclenché un véritable séisme sur X (anciennement Twitter). Les images relayées à vitesse grand V vendredi après-midi montrent le technicien français Patrice Beaumelle, 46 ans, se convertissant à l’Islam. Vêtu d’un qamis blanc aux côtés d’un imam, le natif d’Arles a acté son changement d’appartenance religieuse en prononçant la profession de foi islamique dans une mosquée d’Alger, avant de prendre part à la grande prière du vendredi.

Amir motivé par la guerre à Gaza

D’après la presse locale, l’imam ayant supervisé sa conversion a expliqué que le choix de l’ex-sélectionneur du Maroc est motivé par la guerre à Gaza, en Palestine, qui perdure depuis le 7 octobre dernier, et l’attaque du Hamas contre Israël. Celle-ci aurait motivé l’ancien fidèle lieutenant d’Hervé Renard à se renseigner sur l’islam, pour finir par changer de religion.

Alors qu’il arrive en fin de contrat le 30 juin, Patrice “Amir” Beaumelle a vraisemblablement achevé de conquérir le cœur des supporters, et devrait prolonger. A la mi-mars, au début du Ramadan, c’est Rigobert Song qui avait fait le buzz en apparaissant dans une mosquée à Douala, à la différence que le technicien, chrétien de confession, venait seulement en ami et pas dans le but de changer de religion.