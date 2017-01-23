هذا هو أول زعيم عربي يزور ترامب

قالت السفارة الأردنية في واشنطن، مساء الخميس، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيبدأ زيارة للولايات المتحدة، الاثنين، ليكون أول زعيم عربي يجري محادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة.

وأضافت السفارة الأردنية على موقع تويتر، أن الملك عبد الله الثاني سيبدأ زيارة عمل للولايات المتحدة، يوم الاثنين، يجتمع خلالها مع الإدارة الجديدة والكونغرس. ولم تذكر ما إذا كان من المقرر عقد اجتماع بين العاهل الأردني وترامب.

وأنهى العاهل الأردني في وقت سابق زيارة لروسيا وجه خلالها الرئيس فلاديمير بوتين الشكر للأردن على دعم عملية السلام السورية. ويشارك الأردن في حملة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

وكان ترامب قال لمحطة "أيه بي سي"، يوم الأربعاء، إنه "سيعمل بالتأكيد على إقامة مناطق آمنة في سوريا" للاجئين الفارين من العنف وإن أوروبا ارتكبت خطأ جسيماً بقبول ملايين اللاجئين من سوريا.

وتأتي زيارة عبد الله في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يتضمن فرض حظر مؤقت على دخول كل اللاجئين ووقف التأشيرات لمواطني سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.