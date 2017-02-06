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مؤرخون ومجاهدون:
تصريحات ماكرون ذر للرماد ودغدغة للمشاعر
اختلفت انطباعات مؤرخين ومجاهدين بين مرحب ومتجاهل، من التصريح الأخير لمرشح الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، الذي ردّد وبصريح العبارة "أن الاستعمار يشكل جريمة ضد الإنسانية.. والاستعمار هو جزء من تاريخ فرنسا"، والتصريح اعتُبر من التصريحات الأكثر جرأة، والتي صدرت من سياسي فرنسي تجاه بلد استعمره.
وفي هذا الصدد، أعطى الأمين العام السابق لمنظمة أبناء الشهداء، الطاهر بن بعيبش لتصريح ماكرون قراءتين، وحسب قوله "إذا كان تصريح مرشح الرئاسيات الفرنسية نابع عن قناعة تامة ودراية بالتاريخ، فنحن نرحب به ونشجعه، أما إذا كان مجرد شعار لحملة انتخابية، فتصريحه مردود عليه".
وعاد رئيس حزب الفجر الجديد، إلى الحديث عن موضوع اعتذار فرنسا عن جرائمها، فاعتبر أن الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية ليس بالحل الأمثل، مُعلقا "على ماذا تعتذر فرنسا؟" و- حسبه- من فظاعة جرائم المستعمر الفرنسي بالجزائر "لا يمكننا قبول الاعتذار، بل علينا المواصلة في كتابة التاريخ الاستعماري لأجيال وأجيال"، حتى تبقى "قذارتها في الذاكرة".
ويرى محدثنا أن وصف سياسي فرنسي الاستعمار، بأنه جريمة ضد الإنسانية "لن يُنسينا المجازر المرتكبة ضد شعب أعزل إبان الاحتلال". خاتما حديثه بالقول "لعنة التاريخ ستتبع فرنسا إلى يوم الدين".
وراح الدكتور المؤرخ محمد الأمين بلغيث، أبعدَ من ذلك، عندما وصف السياسيين الفرنسيين بـ"النفاق والكذب". فحسب تصريحه لـ"الشروق" مرشح الرئاسة الفرنسية ايمانويل ماكرون ردّد كلامه لمجرد الاستهلاك الانتخابي "الذي سبق أن سمعناه من أفواه الرئيس الحالي فرانسوا هولاند وسابقه ساركوزي في زيارتهما إلى الجزائر منذ سنوات".
ويُؤكد بلغيث، أن الفرنسيين على قلب رجل واحد في كراهية الجزائر، لا يختلف فيها اليمين عن اليسار. وشبّه مُحدثنا تعامل فرنسا مع الجزائر، بالتعامل العنصري للرئيس الأمريكي الجديد ترامب مع جارته المكسيكية. ومتأسفا لتهليل البعض والذين وصفهم بـ"المغفلين" بتصريح ماكرون، لأنه مجرد "ذر الرماد في الأعين، ومجرد دغدغة للمشاعر، وهو شعور كاذب موجه للجالية المغاربية، التي تملك وزنا لها لا بأس به الانتخابات الفرنسية، خاصة من أبناء الجيل الثالث والرابع". ويصر المؤرخ على أن "حقارة السياسيين الفرنسيين لن تتغير إلا من رحم ربّك.... ".
في وقت، رحّب مُدير المتحف الوطني للمُجاهد، الدكتور مصطفى بيطام، بتصريحات السياسي الفرنسي الذي وهو "شاهد على أهله" حسب تعبير بيطام لـ"الشروق"، معتبرا التصريح "اعترافا وحقيقة مهمة، في حال كانت صادقة"، أما إذا كانت مجرد توظيف سياسي بحثا عن أصوات انتخابية، "فتلك مراوغة من ماكرون".
وأعطى محدثنا أهمية للتصريح عكس سابقيه على اعتبار أن الشعب الفرنسي يحاسب سياسييه على أقوالهم، ولا ينساها مهما طال الزمن أو قصُر".
بلقاسم2017/02/16 على 20:371
...ولدته أمه حرا وفي بلد الحرية......له الحق أن يقول ما يشاء....
SoloDZ2017/02/16 على 20:502
وهادي حتى يقولوها المؤرخون والمجاهدون ؟؟!!! ههه و الله حتى جدتي تقولهالك واتذكر انها لم تتوقف يوما رحمة الله عليها عن قول جملة تسقطها على كل اشكال الخبث والمكر وما شابه وتقول حذاري "فرانسا خداعة" وكنا نضحك ونقول ما دخل فرنسا فترد لانها صفة فرنسية ثابتة لا تتغير ففهمت شخصيا انه مثال كانوا يقولوه كما نقول بعد خراب مالطا او حصان طروادة او كعب اشيل..الخ اذن ايها المؤرخون انتم تضيعون وقتكم ومجهوداتكم في تشريح ماهية فرنسا والفرنسيين للشعب الجزائري حدثونا عن كيف نرد ونتعامل وليس عن نوايا فرانسا الخداعة
خديجة - الجزائر2017/02/16 على 20:523
التصريحات التي أدل بها مرشح الرئاسيات ناتجة عن حمى الانتخابات سرعان ما سيفيق من هذيانه
Mohamed - Tapis Rouge2017/02/16 على 20:594
كدلك كتبنا التاريخ مند 1962م الاغتيالات بين المجاهدين قبل بومدين وفي عهد ه تم 1988م الاغتيالات والاطفال لي اختفو عند DRS هكدا التاريخ يكون كامل لينا .
ابن الجنوب - بلد الترقيع2017/02/16 على 21:155
المؤمن لايلذغ من جحره مرتين أليست فرنسا هي التي اغتصبت الجزائر في 1830و ولمدة 150سنة وهذه الفرنسا أليست الجزائر هي التي خلصتها من ديون الدول الأروبية التي كانت تهددها بالإحتلال لإسترجاع ديونها أليست حادثة المروحة كانت بسبب الديون المستحقة للجزائرالتي كانت على عاتق فرنسا والتي تهربت فرنسا من تسديدها وحتى تتخلص من عبئها اجتاحت الجزائر أليست فرنسا هي التي دمرت ليبيا بسبب المبالغ التي سددها المقبور القدافي لليهودي ساركوزي لتدعيم حملته الإنتخابية فكيف للجزائريين الأحرار الثقة في وجوه الشر الفرنسيين؟
ملاحظ2017/02/16 على 21:406
لا اعرف إذا اعتبر هذه التصريحات Manuelle Macron بشجاعة و تاريخية أو فقط لكسب الأصوات الانتخابية لمزدوجي الجنسية الجزائرية لكن ستكون حتميا حالة ثانية, خاصة بمعارضة الشديدة للوبي الكولوني المسيطر في السياسة الفرنسية الإعلامية والعنصريين والحركى سواء بجزائر أو فرنسا ولو لأول مرة أرى من سياسي الفرنسي يقول الحقيقة هناك تنفضح الكيل للمكيالين لفرنسا ضد هذه التصريحات قوية لكن ستتغير الأمور لو يصل لرئاسة الفرنسية وتتواصل كسابقيه لتعود لمجراها السابق وسبب حكامنا الذين أذلونا ليس متحمسين لطلب اعتذار فرنسا.