أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الإنقاذ، إن مئات المهاجرين عبروا، الجمعة، الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة الإسباني في المغرب وأصيب بعضهم بجروحن حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقالت أجهزة الإنقاذ على حسابها على موقع تويتر، إن "الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالي 500".
من جهته، أكد الحرس المدني لفرانس برس، أن "مئات" المهاجرين دخلوا وجرح بعضهم وكذلك عدد من أفراد قوات الأمن.
وتعود آخر محاولة لدخول سبتة إلى ليلة رأس السنة عندما سعى آلاف المهاجرين إلى عبور حاجز يبلغ ارتفاعه ستة أمتار يحيط بالجيب، في عمل خطير يصاب فيه كثيرون بجروح في أغلب الأحيان. لكن المهاجرين أخفقوا حينذاك.
وظهرت في لقطات بثها تلفزيون صحيفة فارو دي سويتا المحلية عشرات المهاجرين يتجولون فرحين في الجيب المطل على البحر المتوسط.
وقالت فرق الإنقاذ والصليب الأحمر الإسباني على موقع تويتر، أنها تقدم مساعدة، صباح الجمعة، لـ400 شخص يتم استقبالهم في مركز الاحتجاز الإداري في سبتة.
وجيب سبتة محاط منذ مطلع الألفية الجديدة بسياج مزدوج يبلغ طوله ثمانية كيلومترات.
والجيب الذي تطالب بها الرباط يشكل مع مليلية الحدود الوحيدة بين القارة الإفريقية وأوروبا ونقطة عبور للهجرة السرية انطلاقاً من دول إفريقيا السوداء والمغرب العربي.
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مئات المهاجرين يقتحمون الحدود المغربية الإسبانية في سبتة
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الإنقاذ، إن مئات المهاجرين عبروا، الجمعة، الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة الإسباني في المغرب وأصيب بعضهم بجروحن حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
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وقالت أجهزة الإنقاذ على حسابها على موقع تويتر، إن "الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالي 500".
من جهته، أكد الحرس المدني لفرانس برس، أن "مئات" المهاجرين دخلوا وجرح بعضهم وكذلك عدد من أفراد قوات الأمن.
وتعود آخر محاولة لدخول سبتة إلى ليلة رأس السنة عندما سعى آلاف المهاجرين إلى عبور حاجز يبلغ ارتفاعه ستة أمتار يحيط بالجيب، في عمل خطير يصاب فيه كثيرون بجروح في أغلب الأحيان. لكن المهاجرين أخفقوا حينذاك.
وظهرت في لقطات بثها تلفزيون صحيفة فارو دي سويتا المحلية عشرات المهاجرين يتجولون فرحين في الجيب المطل على البحر المتوسط.
وقالت فرق الإنقاذ والصليب الأحمر الإسباني على موقع تويتر، أنها تقدم مساعدة، صباح الجمعة، لـ400 شخص يتم استقبالهم في مركز الاحتجاز الإداري في سبتة.
وجيب سبتة محاط منذ مطلع الألفية الجديدة بسياج مزدوج يبلغ طوله ثمانية كيلومترات.
والجيب الذي تطالب بها الرباط يشكل مع مليلية الحدود الوحيدة بين القارة الإفريقية وأوروبا ونقطة عبور للهجرة السرية انطلاقاً من دول إفريقيا السوداء والمغرب العربي.