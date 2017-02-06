لم تمر احتفالية اليوم الوطني للشهيد، بالقل بسكيكدة، السبت، هادئة كما جرت العادة، بل تطوّرت الأمور إلى مناوشات كلامية ما بين رئيس الدائرة ومسؤول ناحية المجاهدين بالقل. المشكلة بدأت حينما وصل رئيس الدائرة ورئيس البلدية ومجموعة من المجاهدين إلى مقبرة الشهداء، ليفاجأوا بأن الاحتفالية انطلقت قبل الوقت المحدد ودون السلطات المحلية.
رئيس الدائرة ثار غاضبا وبصوت مرتفع سأل الحضور من يحكم هنا أنا أم هو؟ وقصد بذلك مسؤول الناحية، مؤكدا أن الدائرة هي المشرفة على هذه المراسيم، ولا يحق لأي كان بدء مراسيم الإحتفال بهذه الذكرى الخالدة من دونه، ليرد عليه مسؤول الناحية: "عليك احترام البرنامج المسطر، وأنا لست مجبرا على إنتظارك، ولا يمكنني أن انتظر رجلا جالسا مرتاحا في منزله يتناول وجبة الفطور"، فردّ رئيس الدائرة بأنه كان منذ الثامنة والنصف داخل مكتبه ينتظر تحرك الوفد إلى المقبرة.
كما أن الأمور تعقدت حينما توجه مسؤول الناحية إلى الميكروفون المنصوب في المقبرة، مؤكدا أنه لن يسكت عن هذه الإهانة، وأنه مجاهد ومن حقه إقامة الاحتفالية وهدد بالانسحاب، لولا بعض العقلاء الذين تدخلوا لتخفيف التوتر ما بين الطرفين، لكنهم لم ينجحوا. كما تسبب تأخر الحافلة التي خصصتها البلدية لنقل المجاهدين في حالة غضب وسط هذه الفئة بعد أن وقفوا فترة طويلة أمام مقر البلدية كونهم من كبار السن وأغلبهم مرضى.
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مسؤول المجاهدين ينفجر في وجه رئيس الدائرة بالقلّ:
"لستُ مجبرا على انتظارك وأنت بمنزلك تتناول الفطور"!
زبيدة بودماغ
لم تمر احتفالية اليوم الوطني للشهيد، بالقل بسكيكدة، السبت، هادئة كما جرت العادة، بل تطوّرت الأمور إلى مناوشات كلامية ما بين رئيس الدائرة ومسؤول ناحية المجاهدين بالقل. المشكلة بدأت حينما وصل رئيس الدائرة ورئيس البلدية ومجموعة من المجاهدين إلى مقبرة الشهداء، ليفاجأوا بأن الاحتفالية انطلقت قبل الوقت المحدد ودون السلطات المحلية.
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رئيس الدائرة ثار غاضبا وبصوت مرتفع سأل الحضور من يحكم هنا أنا أم هو؟ وقصد بذلك مسؤول الناحية، مؤكدا أن الدائرة هي المشرفة على هذه المراسيم، ولا يحق لأي كان بدء مراسيم الإحتفال بهذه الذكرى الخالدة من دونه، ليرد عليه مسؤول الناحية: "عليك احترام البرنامج المسطر، وأنا لست مجبرا على إنتظارك، ولا يمكنني أن انتظر رجلا جالسا مرتاحا في منزله يتناول وجبة الفطور"، فردّ رئيس الدائرة بأنه كان منذ الثامنة والنصف داخل مكتبه ينتظر تحرك الوفد إلى المقبرة.
كما أن الأمور تعقدت حينما توجه مسؤول الناحية إلى الميكروفون المنصوب في المقبرة، مؤكدا أنه لن يسكت عن هذه الإهانة، وأنه مجاهد ومن حقه إقامة الاحتفالية وهدد بالانسحاب، لولا بعض العقلاء الذين تدخلوا لتخفيف التوتر ما بين الطرفين، لكنهم لم ينجحوا. كما تسبب تأخر الحافلة التي خصصتها البلدية لنقل المجاهدين في حالة غضب وسط هذه الفئة بعد أن وقفوا فترة طويلة أمام مقر البلدية كونهم من كبار السن وأغلبهم مرضى.