كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، الأحد، إن 32 ألف من طالبي العمل رفضوا العروض التي قُدمت لهم في إطار الوكالة ومؤسسات التشغيل خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وأرجع شعلال لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أسباب عزوف طالبي العمل عن هذه العروض إلى نوعية العمل والأجرة التي يتقاضوها، مشيرا إلى أن هناك بعض المهن شاقة وأجرتها قليلة، مضيفا أن عروض العمل التي تم رفضها توجه لشباب آخرين.
وقال المتحدث إنه في سنة 2016 تم تسجيل انخفاض في نسبة طلبات العمل على قطاع البناء والأشغال العمومية بـ12 بالمائة، في حين تم بعث استثمارات في قطاع الصناعة، حيث شهد هذا الأخير ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، مؤكدا على ضرورة تكيف طالب العمل مع متطلبات سوق الشغل والتكوين في التخصصات المطلوبة بكثرة.
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن العدد الإجمالي لطلبات العمل على مستوى الوكالة قدرت بمليون و37 ألف بعد أن استقبلت الوكالة 465 ألف طلب عمل.
وأضاف أن الوكالة الوطنية للتشغيل المكونة من 271 وكالة محلية قامت بتنصيب حوالي 405 آلاف طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية فضلا عن تفاعلها مع مليوني مواطن سنويا.
وبخصوص جهاز المساعدة الإدماج المهني، أوضح المتحدث أن الجهاز تم وضعه لمرافقة طالبي العمل المبتدئين بمنحهم الفرصة للدخول إلى فضاءات مهنية لاكتساب الخبرة وضمان حقوقهم، مشيرا أنه تم تنصيب 660 ألف شاب 80 بالمائة منهم في مناصب إدارية.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث على اعتماد توجه جديد ضمن الإدماج المهني منذ سنة 2011 إلى بالتركيز على التوظيف في المجالات الاقتصادية، حيث تم تنصيب 68 ألف 94 بالمائة، منهم في المؤسسات الاقتصادية.
وبخصوص عصرنة الوكالة، أشار محمد الطاهر شعلال إلى أن الحكومة وضعت برنامجا في هذا المجال، كاشفا أنه خلال نهاية الثلاثي الأول من 2017 سيتم فتح anem store الذي يمثل برنامج يحمل عدة تطبيقات لتمكين الشباب من استعمال الهواتف الذكية في تقديم طلبات العمل.
وفيما يتعلق بواقع البطالة في الجزائر، أشار المتحدث إلى أن نسبة البطالة في سبتمبر 2016 عرفت انخفاضا، حيث قدرت بـ10.5 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2015 أين تم تسجيل نسبة 11.2 بالمائة، معتبرا أن نسبة البطالة عرفت استقرارا في الجزائر.
وحول الفرص المتاحة في الصالون الوطني للتشغيل الذي تتواصل فعالياته بقصر الثقافة، ذكر محمد الطاهر شعلال، أن هذا الصالون متخصص والمؤسسات الحاضرة تبحث عن المواهب والكفاءات التي بإمكانها تقديم قيمة مضافة في مجالات معينة، ويعرف عمليات توظيف عن سواء عن طريق وكالة التشغيل أو الوكالات الخاصة التي يقدر عددها حاليا ب22 وكالة معتمدة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
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أكد أن بعض المهن شاقة وأجرتها قليلة
شعلال: 32 ألف شاب رفضوا عروض عمل
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، الأحد، إن 32 ألف من طالبي العمل رفضوا العروض التي قُدمت لهم في إطار الوكالة ومؤسسات التشغيل خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
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وأرجع شعلال لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أسباب عزوف طالبي العمل عن هذه العروض إلى نوعية العمل والأجرة التي يتقاضوها، مشيرا إلى أن هناك بعض المهن شاقة وأجرتها قليلة، مضيفا أن عروض العمل التي تم رفضها توجه لشباب آخرين.
وقال المتحدث إنه في سنة 2016 تم تسجيل انخفاض في نسبة طلبات العمل على قطاع البناء والأشغال العمومية بـ12 بالمائة، في حين تم بعث استثمارات في قطاع الصناعة، حيث شهد هذا الأخير ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة، مؤكدا على ضرورة تكيف طالب العمل مع متطلبات سوق الشغل والتكوين في التخصصات المطلوبة بكثرة.
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، أن العدد الإجمالي لطلبات العمل على مستوى الوكالة قدرت بمليون و37 ألف بعد أن استقبلت الوكالة 465 ألف طلب عمل.
وأضاف أن الوكالة الوطنية للتشغيل المكونة من 271 وكالة محلية قامت بتنصيب حوالي 405 آلاف طالب عمل في المؤسسات الاقتصادية فضلا عن تفاعلها مع مليوني مواطن سنويا.
وبخصوص جهاز المساعدة الإدماج المهني، أوضح المتحدث أن الجهاز تم وضعه لمرافقة طالبي العمل المبتدئين بمنحهم الفرصة للدخول إلى فضاءات مهنية لاكتساب الخبرة وضمان حقوقهم، مشيرا أنه تم تنصيب 660 ألف شاب 80 بالمائة منهم في مناصب إدارية.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث على اعتماد توجه جديد ضمن الإدماج المهني منذ سنة 2011 إلى بالتركيز على التوظيف في المجالات الاقتصادية، حيث تم تنصيب 68 ألف 94 بالمائة، منهم في المؤسسات الاقتصادية.
وبخصوص عصرنة الوكالة، أشار محمد الطاهر شعلال إلى أن الحكومة وضعت برنامجا في هذا المجال، كاشفا أنه خلال نهاية الثلاثي الأول من 2017 سيتم فتح anem store الذي يمثل برنامج يحمل عدة تطبيقات لتمكين الشباب من استعمال الهواتف الذكية في تقديم طلبات العمل.
وفيما يتعلق بواقع البطالة في الجزائر، أشار المتحدث إلى أن نسبة البطالة في سبتمبر 2016 عرفت انخفاضا، حيث قدرت بـ10.5 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2015 أين تم تسجيل نسبة 11.2 بالمائة، معتبرا أن نسبة البطالة عرفت استقرارا في الجزائر.
وحول الفرص المتاحة في الصالون الوطني للتشغيل الذي تتواصل فعالياته بقصر الثقافة، ذكر محمد الطاهر شعلال، أن هذا الصالون متخصص والمؤسسات الحاضرة تبحث عن المواهب والكفاءات التي بإمكانها تقديم قيمة مضافة في مجالات معينة، ويعرف عمليات توظيف عن سواء عن طريق وكالة التشغيل أو الوكالات الخاصة التي يقدر عددها حاليا ب22 وكالة معتمدة من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.