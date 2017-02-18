أعلن بونوا هامون مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، إمكانية تقديم "اعتذار" للجزائريين عن جرائم الاستعمار في حال انتخابه خليفة لفرانسوا هولاند.
وسئل هامون، خلال حوار تلفزيوني مع وسائل إعلام فرنسية، هل ينوي تقديم اعتذار عن الحقبة الاستعمارية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية؟ فرد "سأرى إن كان بهذه الصيغة (اعتذار) يجب التعبير عن أسفنا لشعوب الجزائر، تونس والمغرب وكل الشعوب التي تعرضت للاستعمار، ولكن يبدو لي أنه يجب مواجهة تاريخنا".
وانتقد هامون تصريحات إيمانويل ماركون حول ارتكاب الاستعمار "جرائم ضد الإنسانية"، في الجزائر، بالقول أن "هذا يعني أن المحكمة الجنايات الدولية يمكنها محاكمة فرنسيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأوضح ومن جهة أخرى "سنرفع مستوى هذا الجرح إلى مصاف الجرائم ضد اليهود والإبادة في رواندا وأرمينيا، ولا أريد أن أدخل في قضية التنافس بين الذاكرات وأعتبر هذه القضية خطيرة وثقيلة".
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مرشح الاشتراكيين بونوا هامون:
مستعد لتقديم اعتذار رسمي للجزائريين
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن بونوا هامون مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، إمكانية تقديم "اعتذار" للجزائريين عن جرائم الاستعمار في حال انتخابه خليفة لفرانسوا هولاند.
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وسئل هامون، خلال حوار تلفزيوني مع وسائل إعلام فرنسية، هل ينوي تقديم اعتذار عن الحقبة الاستعمارية في حال انتخابه رئيسا للجمهورية؟ فرد "سأرى إن كان بهذه الصيغة (اعتذار) يجب التعبير عن أسفنا لشعوب الجزائر، تونس والمغرب وكل الشعوب التي تعرضت للاستعمار، ولكن يبدو لي أنه يجب مواجهة تاريخنا".
وانتقد هامون تصريحات إيمانويل ماركون حول ارتكاب الاستعمار "جرائم ضد الإنسانية"، في الجزائر، بالقول أن "هذا يعني أن المحكمة الجنايات الدولية يمكنها محاكمة فرنسيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
وأوضح ومن جهة أخرى "سنرفع مستوى هذا الجرح إلى مصاف الجرائم ضد اليهود والإبادة في رواندا وأرمينيا، ولا أريد أن أدخل في قضية التنافس بين الذاكرات وأعتبر هذه القضية خطيرة وثقيلة".
.