دحو فروج في صدى الأقلام تعلموا من الطفل قبل أن تكتبوا له

نزل الفنان، دحو فروج، المتوج بجائزة النص المسرحي في مهرجان الهيئة العربية للمسرح بوهران، ضيفا على فضاء "صدى الأقلام" التابع لمؤسسة فنون وثقافة، حيث قدم نصه "صفر -واحد" الموجه للأطفال.

تميزت مناخات النص بكونها تدور أحداثا وشخوصا داخل جهاز للإعلام الآلي، وهو المعطى الذي جعل الكاتب يكيف لغته وفق المعطيات التكنولوجية، فمن بين شخوصه القرص الصلب وباقي عناصر الجهاز. ويبرر دحو الذي جاء إلى الكتابة المسرحية من عالم التصوير هذا التوجه بأنه انسجام منه مع النفسية والذهنية الجديدة للطفل الجديد الذي بات يلعب في الأجهزة الالكترونية أكثر من لعبه في الساحة، "ومن التعسف أن نستمر في الكتابة له بمنطق ولغة الجميلة والوحش".

هنا دعا ضيف فضاء صدى الأقلام الذي ينشطه الكاتب والإعلامي، عبد الرزاق بوكبة، ويشرف عليه الباحث، إبراهيم نوال، إلى وجوب رصد جملة التحولات التي مست مدارك الطفل، قبل الكتابة له، فهو بات يطرح الأسئلة ولا يتقبل الإجابات غير المؤسسة على المنطق ويملك من الذكاء ما يؤهله لأن يتحكم في الآلات الموجودة في البيت أفضل من الكبار.

كما شهد هذا العدد من فضاء صدى الأقلام توزيع نسخ من الإصدار الأول لدار النشر "الجزائر تقرأ" لصاحبها المدون قادة زاوي، على الحاضرين من الكتاب والإعلاميين، وهو كتاب "بعض الشك قصيدة" للزجال رشيد بلمومن، ليصبح تقليدا دعا أصحاب النشاط الناشرين إلى تكريسه.