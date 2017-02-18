أعلن أساتذة كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر3، الأحد، عن إضراب لثلاثة أيام قابلة للتجديد، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بفتح تحقيق حول الأطراف التي خططت الاعتداء على زملائهم الخميس الماضي بقاعة الأساتذة.
وأكد بيان توج الجمعية العامة لهيئة التدريس بالكلية لتحديد موقف من الحادث "الشروع في إضراب لمدة ثلاثة أيام، أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء 20-21-22 فيفري قابلة للتجديد ما لم يستجب لمطالبنا على أن نعقد جمعية عامة يوم الخميس 23/02/2017 على الساعة العاشرة صباحا بالكلية لمناقشة تطورات القضية".
والخميس الماضي، اقتحمت مجموعة من الغرباء ومنهم أعوان أمن في معاهد أخرى مدعمين بطلبة ينتمون لأحد التنظيمات الطلابية، قاعة الأساتذة بالكلية لمنع عقد جمعية عامة انتخابية لتأسيس فرع للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES)، أين تم الاعتداء على بعضهم لفظيا وجسديا.
وطالب الأساتذة المجتمعون، في بيانهم "بفتح تحقيق عاجل لتحديد الأطراف المسؤولة التي خططت، ونفذت هذا الاعتداء السافر حتى لا يتحول العنف الجسدي إلى فعل في التسيير الجامعي".
ودعا البيان "الأسرة الجامعية على المستوى الوطني للتعبير عن مساندتهم الفعلية لقضية الأساتذة المعتدى عليهم".
كما أعلن الأساتذة "عن شروعهم في اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها قوانين الجامعة والمتعلقة بتسيير مجالس التأديب حيث ستودع شكاوى رسمية لدى المصالح المختصة"، إلى جانب "رفع دعاوى قضائية و متابعتها ضد المعتدين على الأساتذة والأستاذات".
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طالبوا بفتح تحقيق حول المخططين للاعتداء
أساتذة العلوم السياسية في إضراب لـ 3 أيام
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
أعلن أساتذة كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر3، الأحد، عن إضراب لثلاثة أيام قابلة للتجديد، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم بفتح تحقيق حول الأطراف التي خططت الاعتداء على زملائهم الخميس الماضي بقاعة الأساتذة.
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وأكد بيان توج الجمعية العامة لهيئة التدريس بالكلية لتحديد موقف من الحادث "الشروع في إضراب لمدة ثلاثة أيام، أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء 20-21-22 فيفري قابلة للتجديد ما لم يستجب لمطالبنا على أن نعقد جمعية عامة يوم الخميس 23/02/2017 على الساعة العاشرة صباحا بالكلية لمناقشة تطورات القضية".
والخميس الماضي، اقتحمت مجموعة من الغرباء ومنهم أعوان أمن في معاهد أخرى مدعمين بطلبة ينتمون لأحد التنظيمات الطلابية، قاعة الأساتذة بالكلية لمنع عقد جمعية عامة انتخابية لتأسيس فرع للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES)، أين تم الاعتداء على بعضهم لفظيا وجسديا.
وطالب الأساتذة المجتمعون، في بيانهم "بفتح تحقيق عاجل لتحديد الأطراف المسؤولة التي خططت، ونفذت هذا الاعتداء السافر حتى لا يتحول العنف الجسدي إلى فعل في التسيير الجامعي".
ودعا البيان "الأسرة الجامعية على المستوى الوطني للتعبير عن مساندتهم الفعلية لقضية الأساتذة المعتدى عليهم".