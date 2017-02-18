قال أن الجزائر لم تعد تتلقى الأوامر تبون: صاحب قضية التفاح توقفت ساعته قبل 1962

قال عبد المجيد تبون وزير السكن والتجارة بالنيابة ، الاثنين، أن المسؤول الفرنسي الذي طالب الجزائر باستيراد تفاح منطقة الألب توقفت قبل عام 1962 ولا يعرف أنها بلاد لا تتلقى الأوامر.

والأحد دعا رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان ايستروزي، رئيس وزراء بلاده برنارد كازنوف، للتدخل لدى السلطات الجزائرية، من أجل رفع الحظر على استيراد فاكهة التفاح من منطقة "الألب".

وأكد تبون، في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، بشأن هذه التصريحات، بالقول "ليس لدي ما أقوله سوى أن هذا السيد ربما أخطأ في البلد، كان عليه ألا يخاطب الجزائر لأنه لا يمكن إعطاء الأوامر للجزائر، هذه المرحلة انتهت..فمن الممكن أن ساعته توقفت قبل عام 1962".

ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد ردت رسميا لدى السلطات الفرنسية بشأن هذه التصريحات، وقال "العلاقات بين الجزائر وفرنسا واضحة وترسم بين المرادية والإيليزي أو رئاستي حكومتي البلدين، ووزارتا خارجيتي الدولتين تقومان بمهمة تمرير الرسائل".