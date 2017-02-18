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قال أن الجزائر لم تعد تتلقى الأوامر
تبون: صاحب قضية التفاح توقفت ساعته قبل 1962
قال عبد المجيد تبون وزير السكن والتجارة بالنيابة ، الاثنين، أن المسؤول الفرنسي الذي طالب الجزائر باستيراد تفاح منطقة الألب توقفت قبل عام 1962 ولا يعرف أنها بلاد لا تتلقى الأوامر.
والأحد دعا رئيس منطقة "آلب كوت دازور" الفرنسية، كريستيان ايستروزي، رئيس وزراء بلاده برنارد كازنوف، للتدخل لدى السلطات الجزائرية، من أجل رفع الحظر على استيراد فاكهة التفاح من منطقة "الألب".
وأكد تبون، في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، بشأن هذه التصريحات، بالقول "ليس لدي ما أقوله سوى أن هذا السيد ربما أخطأ في البلد، كان عليه ألا يخاطب الجزائر لأنه لا يمكن إعطاء الأوامر للجزائر، هذه المرحلة انتهت..فمن الممكن أن ساعته توقفت قبل عام 1962".
ونفى الوزير أن تكون الحكومة قد ردت رسميا لدى السلطات الفرنسية بشأن هذه التصريحات، وقال "العلاقات بين الجزائر وفرنسا واضحة وترسم بين المرادية والإيليزي أو رئاستي حكومتي البلدين، ووزارتا خارجيتي الدولتين تقومان بمهمة تمرير الرسائل".
كاره2017/02/20 على 20:551
فرنسا اللعينة والملعونين اتباعهم بجزائر لا يزالون يحجون لPARIS "تحية وزكيات وصالحات Marianne" كرهت حتى الوجوه بنفاق تتكلم عن الوطنية وثورية ونحن نجدهم يجولون شوارع باريس بمسروقات وضرائبنا وتبعية سياستكم لفرنسا جعلتنا اكثر تخلفا وفسادا وانحطاطا وestrosi الذي يبكي بكائه التماسيح لأجل نشتري منه تفاح حامض ومر وهو يسب ويهين جزائر ويمنع المسلمين فرنسا بإقليمه وتلغى زيارة Markel لجزائر بسبب حجة مهينة وإذلال لمسرحية الحكومة التي تنظمنا من 4 سنوات والعالم تسخر منا ومع Markel تبهديلة وضياع لاحتفاظ بفرنسا.
BOUMEDIENNE - ALGERIE2017/02/20 على 21:102
اليوم الجواب في محله,لاكن يجب التذكير بان الجزائر بلد مهدد بالتصحر والقضاء على سهول متيجة وغيرها من الاراضي الفلاحية ,بانشاء مدن جديدة عليها اوبنايات,سيجعلنا نستورد قشور التفاح لا التفاح .واذا استمرت كارثت غزو الاسمنت المسلح لاراضينا الفلاحية ,فان المستقبل غير مضمون ,لكي يرد يوما مسؤولا جزائيا على مثل هذا التطاول بنفس هذه القوة.وهذا ما نخشاه .لان مستقبل الجزائر في سواعد ابنائها وفي اراضيها الفلاحية .اما الاسمنت المسلح مهما برر غزوه للاراضي الفلاحية ,فانه سرطان سيقبر الجزائر طال الزمان ام قصر .
المولودي - الجزائر2017/02/20 على 21:183
في الحقيقة ما فعلته فرنسا فينا بعد الاستقلال لم تستطع فعله أيام الاستعمار و الدليل على ذلك أننا ثرنا ضدها أما الآن فلم نر أي ردة فعل لإهاناتها المتكررة لنا سواء إهاناتها المباشرة منها أو إهانات عملائها وأذنابها المتغلغلون في كل مفاصل الدولة ويقتصر الرد عليها ببعض الكلمات المنتقاة و التي يحرص على أن لا تكون جارحة لفرنسا و هذا لذر الرماد في عيون الغاشي الجزائري .
أحمد/الجزائر2017/02/20 على 21:384
سيادة الوزير: أحسنت قولا عندما رددت على هذا المسؤول الفرنسي.
-لكن؟
أين ردك عليّ بصفتي جزائري حين طلبت منك عبر هذا المجال المحترم إفادتنا بمصير
دواء السكري المسمى"رحمة ربي"RHB الذي سحبته وزارتكم من أجل إجراء تحاليل مخبرية.
رحل الوزير الذي سحبه إلى جوار ربه،رحمه الله و سكت وزير الصحة الذي سمح بتسويقه .فماذا
أنتم فاعلون بمصير 2 مليون مريض بالسكري الذين استعمل جلهم هذا الدواء و أكدوا أنهم وجدوا
راحة و عافية و نشاطا بعد فترة وجيزة من استهلاكه.
سيادة الوزير :نحترمك فاحترمنا .و السلام عليكم.