الشرطة توقف "سُرّاق" النساء بالدرارية

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لدرارية، بالعاصمة، 3 شبان بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، كانوا يستهدفون سرقة النساء الراكبات للسيارات الفاخرة، على مستوى "طريق القمم".

حيث هاجموا سيّدة وسرقوا حقيبتها اليدوية التي كانت بها مبلغا ماليا بالعملة الصعبة قدره 3 آلاف دولار، وكذا 25 مليون سنتيم، بالعملة الوطنية، ولجأ الموقوفون بعدها إلى اقتسام الغنيمة"..

وبعد تحريات معمقة للشرطة القضائية، تمّ تفكيك خيوط الجريمة وتوقيف المتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث بعد محاكمتهم حُكم عليهم بـ 3 سنوات سجنا نافذا.