في مكالمة هاتفية مع سلاّل ميركل تجدد استعدادها لزيارة الجزائر

أجرى الوزير الأول، عبد المالك سلال، الثلاثاء، مكالمة هاتفية، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تمحورت حول تطوير التعاون الثنائي والوضع في المنطقة.

وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن الوزير الأول، تلقى مكالمة هاتفية مع أنجيلا ميركل، اطمأنت فيها هذه الأخيرة على تطور الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وأكدت استعدادها التام إلى زيارة في الجزائر، وذلك في أقرب وقت.

وذكر البيان أن أنجيلا ميركل، شكرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على دعوتها لزيارة الجزائر، وأعربت عن ارتياحها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمنت رؤية توطيد في المجال الاقتصادي، إلى مجالات أخرى.

وأفاد المصدر أن المكالمة الهاتفية التي أجراها مع المستشارة الألمانية، تناولت كذلك، مسألة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرا في هذا الشأن إلى توافق في الرؤى على تعزيز الوسائل والقدرات لوقف هاتين الظاهرتين في إطار الاتفاقيات التي تربط بين البلدين.

وبخصوص الوضع في المنطقة لا سيما في ليبيا والساحل، "أكدت الجزائر استعدادها للمشاركة في التسوية السلمية و الشاملة للنزاعات بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة و وضع حد لظاهرتي الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".

وخلص البيان إلى القول أن الطرفين أكدا من جهة أخرى "تطابق الرؤى حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك".