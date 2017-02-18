وصلت في أسواق الجملة إلى 130 دينار انخفاض أسعار اللحوم البيضاء يكبد المربين خسائر فادحة

سبب انخفاض سعر اللحوم البيضاء، ولاسيما الدواجن بأسواق ولاية تيزي وزو أزمة حقيقية لمربي الدواجن، وحسب عدد من المربين المختصين في تربية الدجاج فإن انخفاض سعر الدجاج بالأسواق، ولاسيما أسواق الجملة بكل من ذراع بن خدة وذراع الميزان وفريحة تسبب لهم في خسائر كبيرة جدا.

وقفنا على حقيقة سوق الدواجن بعدد من الأسواق الأسبوعية وحتى المزارع، حيث يتراوح سعر بيع الدجاج للكيلوغرام الواحد بالجملة ما بين 130 و150 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما يباع بالتجزئة بسعر يتراوح بين 180 و200 دينار، وعن سبب الانخفاض الكبير لسعر الدجاج هو الإنتاج الكبير للحوم البيضاء وارتفاع عدد المربين للدواجن بالولاية وذلك بالنظر إلى الإستراتيجية والتسهيلات الكبيرة التي اعتمدتها مديرية الفلاحة، وهو ما جعل عددا كبيرا من المزارعين والمستثمرين يلجأون إلى خلق استثمار في تربية الدواجن.

وحسب مصادر موثوقة فإن ولاية تيزي وزو تعد من الولايات الرائدة في إنتاج اللحوم البيضاء، أين فاق الإنتاج خلال السنة الفارطة كل التوقعات ولم نتمكن من الحصول على أرقام رسمية في الإنتاج خلال سنة 2016، بينما عرف إنتاج اللحوم البيضاء بالولاية خلال سنة 2014 أزيد من 200 ألف قنطار من هذه المادة مقابل 140 ألف قنطار سنة 2013 ويعادل هذا الإنتاج زيادة تقدر بـ15 بالمائة، كما لوحظ خلال نفس الفترة ارتفاع في إنتاج البيض بنسبة 20 بالمائة خلال السنوات الأخيرة، أما هذه السنة فقد عرف انخفاضا في إنتاج البيض لأسباب تبقى مجهولة.

ويرجع هذا الارتفاع في إنتاج اللحوم البيضاء إلى الدعم الذي تقدمه الدولة وكذا للاستثمارات التي تم بعثها في مجال تربية الدواجن على مستوى الولاية وخصوصا بمناطق تيميزارت، واقنون، سيدي نعمان، ذراع الميزان، مكيرة، عزازقة، فريحة.

كما أشار معظم المزارعين والمهتمين بتربية الدواجن بأنه من المتوقع أن يعرف سعر الدجاج خلال الأشهر القادمة وخاصة خلال شهر رمضان المقبل ارتفاعا فاحشا وقد يتجاوز كل التوقعات، وذلك بالنظر إلى الخسائر التي تكبدوها في الوقت الراهن وسيسفر عنها عزوف لمربي الدواجن على دخول هذه التجربة بقوة مستقبلا.