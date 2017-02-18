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الأمن يحقق في انتظار التشريح
العثور على جثة مدير مدرسة داخل مكتبه بباتنة
اهتزت مدينة باتنة، الثلاثاء، على وقع خبر العثور على جثة الشاب "ب. م"، المدعو هشام، وهو مدير مدرسة النخبة المؤسسة التعليمية الخاصة المختصة في تدريس علوم شبه الطبي، ملقاة داخل مكتبه، قبالة جامعة الحاج لخضر بباتنة.
وكانت مصالح الشرطة فتحت تحقيقا بعد معاينة الجثة من طرف مصالح الشرطة العلمية، حيث لوحظ وجود ضربة بآلة حادة على الرأس، في انتظار نتائج التشريح الطبي، بعدما أمر وكيل الجمهورية بإجرائه لتأكيد ما إذا كانت الضربة بفعل فاعل أم نتيجة سقوطه على حافة سلالم حديدية كما أشيع. وكان شقيق الضحية تلقى فجر الثلاثاء، اتصالا من زوجة شقيقه، وهي أستاذة طب، تفيد بتأخره عن العودة إلى البيت.
فاتجه نحو مكتب شقيقه ووجده طريحا هناك. يذكر أن الضحية ترك رضيعا رزق به منذ 20 يوما فقط.
حروشي - ALGERIA2017/02/21 على 20:491
الله يرحمو. المكالمات الهاتفية ستكشف كل شئ.