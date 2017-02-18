مسؤول الولاية حقّق له أمنية "رمزية" طفل يتيم "واليا" لتيبازة!

حقّق والي ولاية تيبازة "موسى غلاي"، الثلاثاء، أمنية طفل يتيم ومكّنه من ممارسة رمزية لـ "طقوس المسؤولية".

في قالب طريف ولافت، آثر "غلاي" (التنازل مؤقتا) عن "كرسيه" لفائدة الطفل اليتيم الذي صنع الحدث على طريقته الخاصة.

وأفيد أنّ الطفل إياه أراد أن يجلس في كرسي الوالي ويركب سيارة الوالي وبحماية الشرطة ويحظى بمعاملة المسؤول الأول للولاية ... فكان له ذلك.