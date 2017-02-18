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مسؤول الولاية حقّق له أمنية "رمزية"
طفل يتيم "واليا" لتيبازة!
حقّق والي ولاية تيبازة "موسى غلاي"، الثلاثاء، أمنية طفل يتيم ومكّنه من ممارسة رمزية لـ "طقوس المسؤولية".
في قالب طريف ولافت، آثر "غلاي" (التنازل مؤقتا) عن "كرسيه" لفائدة الطفل اليتيم الذي صنع الحدث على طريقته الخاصة.
وأفيد أنّ الطفل إياه أراد أن يجلس في كرسي الوالي ويركب سيارة الوالي وبحماية الشرطة ويحظى بمعاملة المسؤول الأول للولاية ... فكان له ذلك.
مواطن2017/02/21 على 23:071
حبذا لو شرفتموه بتدشين شيئ يمت بصلة للطفولة و الأمومة .
صانه الله و رعاه
positif2017/02/21 على 23:072
مبادرة جميلة
said - Algérie/Alger 2017/02/21 على 23:223
Ce wali doit être aidé, soutenu, et je ne pense pas qu’il a une quelconque intention cachée. Un haut responsable qui se met au service d’un enfant, est un bon. Si nos responsables montraient cette douce intention et néanmoins sensibilité à toutes ces petites mains innocentes, nos vieux et toutes les mamans , nous serions tous, algériens à réparer volontairement le sens de l’Histoire. C’est un bon wali.