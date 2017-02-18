لدفنه في مسقط رأسه جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن يصل إلى مصر

وصل جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، إلى مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، تمهيداً لدفنه في مسقط رأسه بناء على وصيته.

وتوفي عبد الرحمن المعروف بـ"الشيخ الكفيف"، السبت الماضي، في أحد السجون الأمريكية.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر ملاحي في مطار القاهرة قوله، إن سلطات المطار قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المطار من الحجر الصحي ورجال الأمن وسلطات قرية البضائع بإنهاء الإجراءات حال وصول الجثمان من أمريكا وتسليمه إلى أسرته".

وحسب مراسل الأناضول، فإن عدداً من أسرته والمقربين منه وصلوا إلى قرية البضائع في مطار القاهرة منذ الصباح لاستلام الجثمان ومن ثم دفنه في مسقط رأسه في محافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال).

وتوفي عبد الرحمن، السبت، بعد صراع طويل مع المرض منذ احتجازه في السجون الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي.

وعبد الرحمن (79 عاماً)، كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ"التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 (أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين)، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة"، وهي الاتهامات التي كان ينفيها هو ودفاعه بشدة.