آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
-
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
-
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
-
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
-
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
-
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
-
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
-
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
-
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
-
نظرة تاريخية عن "حل الدولتين"
لدفنه في مسقط رأسه
جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن يصل إلى مصر
وصل جثمان الشيخ عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية في مصر، إلى مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، تمهيداً لدفنه في مسقط رأسه بناء على وصيته.
وتوفي عبد الرحمن المعروف بـ"الشيخ الكفيف"، السبت الماضي، في أحد السجون الأمريكية.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر ملاحي في مطار القاهرة قوله، إن سلطات المطار قامت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المطار من الحجر الصحي ورجال الأمن وسلطات قرية البضائع بإنهاء الإجراءات حال وصول الجثمان من أمريكا وتسليمه إلى أسرته".
وحسب مراسل الأناضول، فإن عدداً من أسرته والمقربين منه وصلوا إلى قرية البضائع في مطار القاهرة منذ الصباح لاستلام الجثمان ومن ثم دفنه في مسقط رأسه في محافظة الدقهلية (دلتا النيل/شمال).
وتوفي عبد الرحمن، السبت، بعد صراع طويل مع المرض منذ احتجازه في السجون الأمريكية في تسعينيات القرن الماضي.
وعبد الرحمن (79 عاماً)، كان يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته عام 1995 بـ"التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 (أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وإصابة أكثر من ألف آخرين)، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة"، وهي الاتهامات التي كان ينفيها هو ودفاعه بشدة.
arbi nouar - algerie2017/02/22 على 12:511
اللهم ابدله دارا اطيب من دار الدنيا واخدل من ضلمه