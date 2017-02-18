التماس الحبس لموظفة بسبب سيارة وهاتف

امتثلت موظفة بشركة للأدوية والمستلزمات الطبية أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر عن محكمة بئر مراد رايس، الذي يقضي بإدانتها بعقوبة سنتين حبسا نافذا عن تهمة خيانة الأمانة.

على خلفية الشكوى التي قيدها ضدها مدير الشركة بخصوص امتناعها عن تسليم سيارة وهاتف الشركة بعد استقالتها.المتهمة وعند مثولها أمام المحاكمة فندت الجرم المنسوب إليها، وأكدت أن خلفيات القضية تتعلق بتحرش جنسي تعرضت له من قبل مديرها الأمر الذي دفعها إلى تقديم استقالتها بعد إنهاء تسديد أقساط سيارتها التي اشترتها من الشركة، وبخصوص الهاتف النقال أكدت أنها أعادته وسلمته لأحد المسؤولين بالشركة عند تقديمها الاستقالة، مطالبة بالبراءة، فيما التمست النيابة ضدها شهرين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج.