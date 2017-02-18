سألوه "هل أنت مسلم" احتجاز نجل أسطورة الملاكمة محمد علي في أمريكا

احتجزت السلطات الأمريكية، نجل أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، محمد علي جونيور، لمدة ساعتين، في مطار فورت لاودردال في ولاية فلوريدا، لأسباب تتعلق بمعتقده.

وقال كريس مانشيني، محامي عائلة كلاي، إن قوات الأمن أوقفت علي جونيور، في مطار فورت لاودردال، بعد وصوله عائداً من جامايكا مع والدته، في 7 فيفري الحالي، حسب ما ذكرت صحيفة ميامي نيوز تايمز، الجمعة.

ووفق محامي العائلة، فإن "موظف الجمارك سأل علي جونيور فيما إذا كان مسلماً أم لا، وبعدها اقتاده إلى غرفة".

وفي هذه الغرفة، تعرض علي جونيور، لاستجواب موظف آخر، حول معتقده الديني.

وعقب ساعتين من الاستجواب، سمحت السلطات لنجل الملاكم الشهير بدخول البلاد، وفق المحامي.

وأضاف محامي عائلة كلاي، أن علي جونيور يرغب بمقاضاة سلطات الهجرة في مطار فورت لاودردال، لأنها احتجزته تعسفاً بلا سبب، كما ينوي أن تشمل دعواه وزارة الأمن الوطني، إضافة إلى وزارة الخزانة الأمريكية.

وتوفي أسطورة الملاكمة الأمريكية محمد علي كلاي في 3 جوان الماضي في ولاية أريزونا.