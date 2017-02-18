إضرام نار في مسجد في فلوريدا

أضرم مجهولون النار في مسجد في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، ما أسفر عن احتراق أجزاء منه.

وذكر بيان صادر عن مديرية الإطفاء في المدينة، أن حريقاً مفتعلاً شب في مسجد الجمعية الإسلامية في "نيو تامبا"، في وقت مبكر من صباح الجمعة.

من جانبه، قال مصطفى أمين، متحدث الجمعية، إنهم سينتظرون نتائج التحقيق في أسباب نشوب الحريق.

بدوره أعرب "ويلفريدو عمرو رويز" متحدث فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في فلوريدا، عن قلقه من أن "تذهب المجتمعات ضحية حادث يبدو أنه نفذ بدافع جرائم الكراهية".

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