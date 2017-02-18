أضرم مجهولون النار في مسجد في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، ما أسفر عن احتراق أجزاء منه.
وذكر بيان صادر عن مديرية الإطفاء في المدينة، أن حريقاً مفتعلاً شب في مسجد الجمعية الإسلامية في "نيو تامبا"، في وقت مبكر من صباح الجمعة.
من جانبه، قال مصطفى أمين، متحدث الجمعية، إنهم سينتظرون نتائج التحقيق في أسباب نشوب الحريق.
بدوره أعرب "ويلفريدو عمرو رويز" متحدث فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في فلوريدا، عن قلقه من أن "تذهب المجتمعات ضحية حادث يبدو أنه نفذ بدافع جرائم الكراهية".
تغريدة
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1الصحراء تلغي جولة محمد السادس في مالي
2احتجاز نجل أسطورة الملاكمة محمد علي في أمريكا
3حملة فرنسية لانتخاب أوباما رئيساً للبلاد!
4جيش الاحتلال يوثق تلفزيونياً عملية تسلل داخل سوريا
5كنديات يرتدين الحجاب تضامنا مع مسلمات العالم
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
سلطان بركاني
عندما يتّهم العلمانيون المجتمعَ الجزائريّ بالنّفاق
عبد الناصر
درس "سامويل إيتو"!
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
الفيديو
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
إضرام نار في مسجد في فلوريدا
الأناضول - الشروق أونلاين
أضرم مجهولون النار في مسجد في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، الجمعة، ما أسفر عن احتراق أجزاء منه.
تغطيات ذات صلة
مصر: معاقبة المئات بينهم بديع ونجل مرسي بالحبس سنة
إضرام نار في مسجد في فلوريدا
قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا
الجبير يصل بغداد في زيارة مفاجئة
جيش الاحتلال يوثق تلفزيونياً عملية تسلل داخل سوريا
وذكر بيان صادر عن مديرية الإطفاء في المدينة، أن حريقاً مفتعلاً شب في مسجد الجمعية الإسلامية في "نيو تامبا"، في وقت مبكر من صباح الجمعة.
من جانبه، قال مصطفى أمين، متحدث الجمعية، إنهم سينتظرون نتائج التحقيق في أسباب نشوب الحريق.
بدوره أعرب "ويلفريدو عمرو رويز" متحدث فرع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في فلوريدا، عن قلقه من أن "تذهب المجتمعات ضحية حادث يبدو أنه نفذ بدافع جرائم الكراهية".
تغريدة