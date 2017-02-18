أثقل حصيلة سجلت بولاية الشلف 11 قتيلا في حوادث مرور خلال يومين

لقي 11 شخصا حتفهم وأصيب 18 آخرون بجروح، في 12 حادث مرور سجلت عبر مختلف مناطق الوطن، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوردت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، السبت، أنه تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية الشلف في حادث خلف وفاة شخص وجرح 9 آخرين على بعد انقلاب شاحنة صغيرة بالمكان المسمى سيدي أعمر.

من جهة أخرى، تم تسجيل وفاة 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه داخل مسكن المتواجد بحي الصنوبر بلدية ودائرة عين الترك ولاية وهران.

وقامت مصالح الحماية، بالتدخل من أجل إنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية لـ 4 أشخاص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة داخل مسكن بحي 100 عمارة ببلدية مزلوق دائرة عين أرنات ولاية سطيف، تم تقديم الإسعافات الأولية بعين المكان وتحولهم إلى المستشفى المحلي من طرف عناصر الحماية المدنية.

وسجلت ذات المصالح، وفاة شخص على إثر نشوب حريق داخل شقة المتواجدة بالطابق الربع بحي 245 مسكن ببلدية ديدوش مراد دائرة حامة بوزيان ولاية قسنطينة.

وقامت أيضا بإخماد 05 حرائق حضرية وصناعية في كل من ولاية الجزائر الوادي وأدرار وتيبازة والبليدة وقسنطينة، أين تم تسجيل إصابة شخصين بالاختناق بدخان على اثر نشوب حريق بمسكن خشبي على مستوى منطقة الشريعة ولاية البليدة.