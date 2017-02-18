بريطانيا: تحذير من إرهاب داعشي "واسع النطاق"

حذر ماكس هيل، القائد الجديد لجهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا مواطنيه، من أن مستوى التهديد الإرهابي الذي يواجهونه حاليا لم يسبق له مثيل منذ تفجيرات الجيش الجمهوري الأيرلندي في سبعينات القرن الماضي.

وقال هيل في حوار مع صحيفة ذا صنداي تلغراف إن تنظيم داعش يحضر لشن هجمات على المواطنين الأبرياء بلا تمييز، تشبه في اتساع نطاقها تلك التي كان يدبرها الجيش الجمهوري الأيرلندي منذ أربعين عاما.

وأضاف أن المتشددين يستهدفون المدن البريطانية، وأن هناك خطرا داهما ومستمرا لا يمكن لأحد تجاهله.

ويأتي هذا التحذير بعد أيام قليلة من تولي هيل منصبه قائدا لجهاز مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعد أن أمضى ثلاثين عاما يعمل في المجال القانوني، حيث شارك في إدانة المتهمين بتنفيذ هجمات لندن عام 2005.