ساعات بعد انسحاب قوات الاحتلال المغربي الدرك الصحراوي يسيطر على "الكركرات"

سيطر الدرك الوطني الصحراوي، الأحد، على منطقة "الكركرات" الواقعة جنوب الصحراء الغربية المحتلة، ساعات بعد إعلان الاحتلال المغربي عن سحب قواته، بناء على تعليمات العاهل "محمد السادس".

بعد يومين من وصف الأمين العام الأممي "أنطونيو غوتيريس" الوضع في "الكركرات" بـ "الخطير"، أظهر شريط فيديو مرابطة الدرك الصحراوي في المكان الذي ظلت تتموقع فيه قوات الاحتلال المغربي.

وفي بيان للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، شدّدت الأخيرة على أنّ الوضع في منطقة "الكركرات" ليس حالة معزولة وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار وضعية مسلسل تصفية الاستعمار بكامله بالطريقة التي تسمح بتجاوز الوضعية الحالية، وذكرت الجبهة أنّه يوم وقف إطلاق النار (6 سبتمبر 1991)، "لم تكن هناك في الكركرات أي طرق ولا حركة تجارية بين جدار الاحتلال المغربي والحدود مع موريتانيا، ووجود هذا النوع من الاتجار اليوم هو انتهاك لوضع الإقليم ووقف إطلاق النار".

واعتبر البيان، قرار المغرب إبعاد قواته مئات من الأمتار، قرب منطقة الكركرات، هو "ذر الرماد في الأعين وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه لما يقارب من ثلاثة عقود، وعدم السماح بتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية"، وتابع البيان: "يبقى من مسؤولية المغرب وحده الوضعية وكل ما ينجر عنها، بسبب منعه تنفيذ خطة التسوية، ورفضه التفاوض، مما يعيق جهود المبعوث الشخصي، والطرد على هواه للمكون الإداري والمدني للمينورصو، وانتهاكه دون عقاب حقوق الإنسان ونهبه الموارد الطبيعية للإقليم".

وانتهت جبهة البوليساريو إلى إبراز مشاطرتها الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي قلقهما ودعوتهما إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع "جبهة البوليساريو" و"المملكة المغربية " قبل 26 عاما كجزء من خطة التسوية الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، وذكر البيان أنّ ذلك من شأنه أن يتوّج بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية واحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في الاستقلال.

إلى ذلك، ذكرت الخارجية المغربية، أنّ سحب قواتها من "الكركرات" أتى استجابة لنداء "غوتيريس" الذي دعا فيه كل من جبهة البوليساريو والمملكة المغربية إلى ضبط النفس.

وأتت هذه التطورات في أعقاب التزام سائقي الشاحنات المغاربة بالقوانين التي فرضها الجيش الصحراوي بالمنطقة، علما أنّ الأمين العام الأممي أجرى الجمعة مباحثات مع "أحمد البخاري" ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، إثر التوتر الذي شهدته منطقة الكركرات المحررة حيث سلمه رسالة من الأمين العام لجبهة البوليساريو "إبراهيم غالي".

شاهدوا صور سيطرة الدرك الصحراوي على منطقة "الكركرات"