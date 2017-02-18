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ساعات بعد انسحاب قوات الاحتلال المغربي
الدرك الصحراوي يسيطر على "الكركرات"
سيطر الدرك الوطني الصحراوي، الأحد، على منطقة "الكركرات" الواقعة جنوب الصحراء الغربية المحتلة، ساعات بعد إعلان الاحتلال المغربي عن سحب قواته، بناء على تعليمات العاهل "محمد السادس".
بعد يومين من وصف الأمين العام الأممي "أنطونيو غوتيريس" الوضع في "الكركرات" بـ "الخطير"، أظهر شريط فيديو مرابطة الدرك الصحراوي في المكان الذي ظلت تتموقع فيه قوات الاحتلال المغربي.
وفي بيان للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، شدّدت الأخيرة على أنّ الوضع في منطقة "الكركرات" ليس حالة معزولة وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار وضعية مسلسل تصفية الاستعمار بكامله بالطريقة التي تسمح بتجاوز الوضعية الحالية، وذكرت الجبهة أنّه يوم وقف إطلاق النار (6 سبتمبر 1991)، "لم تكن هناك في الكركرات أي طرق ولا حركة تجارية بين جدار الاحتلال المغربي والحدود مع موريتانيا، ووجود هذا النوع من الاتجار اليوم هو انتهاك لوضع الإقليم ووقف إطلاق النار".
واعتبر البيان، قرار المغرب إبعاد قواته مئات من الأمتار، قرب منطقة الكركرات، هو "ذر الرماد في الأعين وازدراء للقانون الدولي الذي ظل المغرب يرفضه لما يقارب من ثلاثة عقود، وعدم السماح بتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية"، وتابع البيان: "يبقى من مسؤولية المغرب وحده الوضعية وكل ما ينجر عنها، بسبب منعه تنفيذ خطة التسوية، ورفضه التفاوض، مما يعيق جهود المبعوث الشخصي، والطرد على هواه للمكون الإداري والمدني للمينورصو، وانتهاكه دون عقاب حقوق الإنسان ونهبه الموارد الطبيعية للإقليم".
وانتهت جبهة البوليساريو إلى إبراز مشاطرتها الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي قلقهما ودعوتهما إلى احترام روح ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع "جبهة البوليساريو" و"المملكة المغربية " قبل 26 عاما كجزء من خطة التسوية الأممي الذي تشرف عليه الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، وذكر البيان أنّ ذلك من شأنه أن يتوّج بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية واحترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في الاستقلال.
إلى ذلك، ذكرت الخارجية المغربية، أنّ سحب قواتها من "الكركرات" أتى استجابة لنداء "غوتيريس" الذي دعا فيه كل من جبهة البوليساريو والمملكة المغربية إلى ضبط النفس.
وأتت هذه التطورات في أعقاب التزام سائقي الشاحنات المغاربة بالقوانين التي فرضها الجيش الصحراوي بالمنطقة، علما أنّ الأمين العام الأممي أجرى الجمعة مباحثات مع "أحمد البخاري" ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، إثر التوتر الذي شهدته منطقة الكركرات المحررة حيث سلمه رسالة من الأمين العام لجبهة البوليساريو "إبراهيم غالي".
شاهدوا صور سيطرة الدرك الصحراوي على منطقة "الكركرات"
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:571
صدمات عنيفة جداً سياسية وديبلوماسية وشعبية جننت نظام المخزن وادخلته في منعرج خطير للغاية على كينونته اولا بفعل الازمة السياسية المُفتعلة من طرف مستشار القصر المعروف بلقب الحاكم الفعلي للمملكة دون ذكر اسمه بانقلاب على نتائج الصندوق الذي فاز بها العدالة والتنمية الاسلامي الشيء الذي لم يهضمه القصر الغائب عنه صاحبه بدفع من مساشاره هذا الى زيارات مكوكية لا متناهية وبين كل زيارة وزيارة عطلة ممددة في احد قصوره في فرنسا او في جزيرة من ارخبيلات العالم لتخلو الساحة لهذا المستشار ويفعل فيها بكلابه ما يشاء
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:572
هذا العبث السياسي من طرف ذئاب القصر مستشارين وحزيبات ورجال اعمال جعلت المروك حالة استثنائية في العالم كونها البلد الوحيد الذي ليس فيه حكومة رغم وضوح النتائج وتتجه ذئاب القصر الى تعفين الوضع اكثر بإلغاء النتائج واعادة الإنتخابات بعد ان استضبعوا البيجيدي بكبش فداء وهو عناصر العدل والاحسان الذين طردوا من عملهم في عملية ترهيب واضحة وخضع البيجيدي الذي وجد نفسه وحيد امام هذه الذئاب مع سكوت الشعب واكثر من ذلك يتجه العابثين الى تعديل مادة في الدستور ايضا والذي تم التطبيل له بانه دستور استثنائي في العالم
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:573
المستهدف من اعادة الانتخابات هو البيجيدي طبعا واستبداله بحزب الاستقلال الذي تحول فجأة الى اسلام بانتقاده للعهر السمعي البصري وللثروات الطائلة لذئاب القصر وحتى القصر نفسه وان لم يسمي القصر بالاسم مقابل حالة اجتماعية مأساوية مثيرة للشفقة لغالبية المراركة وكل هذا القصف المسرحي لسوى من اجل استكلاخ الرعية في حملة انتخابية مسبقة تحضيرا للانتخابات المعادة فيكون الاستقلال هو البديل للبيجيدي خاصة وان الاستقلال سبق وان استكلخ الرعية بمثل موريتانيا مغربية وهي الاوهام التي نبت عليها المراركة ويحبذون سماعها
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:584
اما الحزب الحاكم فسيكون احد احزاب المخزن طبعا وكيف لا وآخر حزب يرأس البرلمان ثم ينطلق ذئاب القصر في مشروعهم والذي عنوانه تقنين الكيف و"زواج" المثليين حشاكم ومزيد من النهب وكل هذا ناتج عن غياب مول المروك وحتى افراد اسرته وهروب عائلته ومرافقة بعضهم له في سفرياته طرح اسئلة عديدة بخصوص الوضع الهش الذي وصل له القصر وما زاد الصفيح الاجتماعي الساخن احتقان اكثر هو التقارير الدولية التي تتحدث عن الثروة الخيالية للعائلة المالكة للمروك والمُتسيِدة على المراركة حتى ان ثروة نجله الصبي قدرت بإثنين مليار دولار
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:585
وماذا عن ثروة زوجته وماذا عن ثروة شقيقه وماذا عن ثروات شقيقاته وماذا عن ثروة والدته وماذا عن ثروات ابناء عمومته وبقية افراد مالكي المروك بينما غالبية الرعية المغلوبة على امرها واحلة في ظروف اجتماعية لا انسانية الشيء الذي جعل فئة لا تعتبر نفسها رعية وتعتقد انها شعب لديه دولة مجمدة وكفاءات وبحران ودولتان جارتان كبيرتان الجزائر واسبانيا وهذه الفئة او الشعب هو الشعب الريفي الذي يخوض ثورة مستعرة رغم التعتيم الاعلامي والعسكرة التي يفرضها القصر على بلادهم التي يحتلها بنظامه الملكي هذا الشعب الناقم على
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:586
الاوضاع المزرية الناتجة عن الظلم والفساد والاستبداد زادت من الضغط على القصر وأثرت بشكل كبير على الساحة السياسية وعقدتها رغم انها ثورة اجتماعية واقتصادية بالدرجة الاولى لم تسيس لا داخليا ولا خارجيا لكنها اربكت القصر وزعزعت اركانه بشكل جدي لجديتها ومطالبها الغير مسقفة والتي بلغت درجة التلويح ببعث جمهورية الريف والاستقلال عن حكم العلويين ووصلت ثورة ريف الحسيمة نقطة اللارجوع وهي التي لم تكن في حسبان القصر الذي خشي ثورة اسلامية عشية تزويره للانتخابات فتراجع عن فعلته ولكنه وجد الحل في ترهيب البيجيدي
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/26 على 22:597
والله لم ارى في حياتي جبن مثل جبن المخاربه عوض ان يسترجعو شمالهم من الاسبان يريد الصحراء الغربيه و يريد التعدي على موريتانيا و يتجبر على الجزائر لعنة الله على الجبناء و تفو عليهم الى يوم الدين
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:598
وما فتح شهية او قَوى ارادة شعب الريف في بلوغ الجدية لمطالبهم والثبات عليها وعدم ترك ثورتهم تنطفيء دون نتائج ملموسة هو الانتصارات الكمية والنوعية التي حققها الشعب الصحراوي على عدة اصعدة ومستويات بعد كفاح طويل ومرير عسكريا وديبلوماسيا حقوقيا وقانونيا والذي توج باعتراف نظام العلويين المحتل نفسه بدولتهم من خلال الاتحاد الافريقي هذا الانتصار نتج عنه زيارة وفد امريكي رفيع المستوى عشية في ذكرى اعلان الجمهورية الصحراوية قبل اكثر من اربعة عقود وكان على الريف ان لا يستسلم ولو استمر لكان حقق استقلاله اليوم
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:599
اذن خلاصة الكلام هو ان القصر فقد سيطرته على البلاد فالساحة السياسية في يد المستشار وهي معفنة والحالة الاجتماعية مأساوية واكثر تعفنا والحالة الاقتصادية غارقة في ديون خارجية خانقة والقضية الصحراوية تتجه للحل المعاكس للاوهام العلوية والثورة في بلاد الريف تستعر يوميا وعزلة اقليمية وغياب كلي لافراد العائلة المالكة للبلاد فماذا بقي للنظام الملكي في المروك غير شركاته التي يمتص بها دم وعرق الرعية المغلوبة ماذا بقي من النظام الملكي غير كلابه في السياسة الفاشلة والاعلام المخزني ماذا بقي من النظام الملكي
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:5910
سوى مظاهر العبودية المفروضة رغم غياب المستعبِد ماذا بقي للنظام الملكي غير الاسم فقط وعليه فإن الامور تتجه في المروك الى انهيار النظام الملكي كقصر من ورق بعد ان بلغ المخزن هذا المستوى من الضعف وظهور اسس الجمهورية وهذه الازمة السياسية ما هي إلا مخاض للنظام الجمهوري في المروك بشكل من الاشكال رغما عن انف الجميع وهي السبيل الوحيد لدرء الريف عن الاستقلال كآخر الحلول للتخلص من العلويين ولتفادي حرب أهلية يخضوها ضباط احرار ريافة منشقون ضد القوات الملكية من اجل اسقاط النظام الملكي وارساء النظام الجمهوري
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 22:5911
لم يبقى شيء من الملكية في المروك والامور تسير بشكل آلي وحيز الفراغ والازمة والسيبة يتسع يوما بعد يوم والضغوطات الداخلية والخارجية تزيد يوما بعد يوم والجمهورية الديمقراطية الشعبية اقرب الى اذهان الناس من النظام الحالي المنتهي الصلاحية هو وحاشيته وعبيده وعلى الجزائر ان تستعد امنيا وكذلك انسانيا للإنهيار المدوي الذي سيحد وراء حدودها الغربية فكل طرق هذا النظام الخبيث تؤدي الى زواله سواء على يد فئة او شريحة من الشعب والجيش او على يد الجيش الصحراوي وحلفاءه اذا حاول القصر الهروب الى الامام باشعال حرب
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 23:0012
وطبعا حرب اقليمية هي ايضا امنية اغلبية المراركة اذا كانت رغبة من يريدون فوضى عارمة في المنطقة لعلمهم ان الجزائر ستستهدف الورم السرطاني المزروع في منطقتنا المغاربية والمتمثل في نظام بلادهم الملكي ولعلمهم ان العلويين لن ينالوا سوى الشْعَر من الجزائر اي ان هزيمتهم هي النتاج الاوحد لعبثهم كما جرت العادة فاستقلال الصحراء الغربية هي قضية الشعب الصحراوي بالدرجة الاولى ولن تحارب الجزائر المروك من اجل الصحراء الغربية ولكن اذا عبث العلويين مع الجزائر فسيصبحون من توهم الهدف الرئيسي للجزائر والشعب الجزائري
SoloDZ - ماذا بقي من النظام الملكي في المغرب ؟ 2017/02/26 على 23:0013
من اجل ذلك نسمع اصوات من داخل المروك ومن خارجه في ثوب الوطنية تنادي للحرب على الجزائر والحقيقة هي انها رغبة منهم في التخلص من نظام بلادهم الملكي لعلمهم كما قلت ان الجزائر لن تستهدف اي شيء آخر عدى اجتثاث هذا الورم وتسليم البلاد لمُلاكها الحقيقيين ومن يدري فلربما هناك مفاجآت مخفية تنتظر هذا النظام السرطاني الخبيث القبيح وبالتالي فإن كل المنافذ قد سدت على نظام العلويين وكلابهم وبقي فقط الإنهيار او انتهاج سياسة التعفين الداخلية بالقمع والارهاب .. الخ التي مارسها مول المروك السابق لاخضاع الشعب الغاضب
Algerian Man - هزيمة اخرى للاحتلال الجبان امام القضية العادلة والاستقلال آت 2017/02/26 على 23:0514
انسحاب قوات الإحتلال العلوية جاء بعد ان قررت الجمهورية الصحراوية المرابط جيشها في الاراضي المحررة تلك الى غلق الحدود مع الجارة موريتانيا بموافقة نواقشط دعما منها للقضية الصحراوية ولكن نواقشط لم تخسر شيء بعد فتح معبر حدودي مع الجزائر من اجل تعويض سلع العلويين الرديئة كونها فضلة من السلع التي ترسل لاوروبا بالسلع الجزائرية الاكثر جودة الاقل تكاليف الخالية من المخدرات والجواسيس فسحب الاحتلال قواته من القرقارات لهدف الرجوع الى الوضع السابق اي من اجل ان تسحب البوليساريو قواتها وهذا ما لم يتحقق له هههه
2017/02/26 على 23:0715
الله يهديهم الإثنين ؛ميش قادرين على حروب أخرى و قتلى و دمار ؛مسلم يقتل مسلم و الله العظيم لما أرى مقتل 30 أو 40 مسلم في العراق سوريا ليبيا ؛بين اليمن و السعودية ؛أقول يا ربي لو أن هؤلاء القتلى سقطوا لتحرير فلسطين ؛لماذا نقتل بعضنا دون مبرر ؛لماذا بأسنا بيننا شديد ؟ القلب يتقطع على هذه الخسائر الغير مبرره ؛سننقرض إدا واصلنا على هذا الطريق ؛مليون قتيل من الشباب العرب وما زال ؛أي صحراء و أي عباء و أي حكم و أي ديمقراطية ؛لعن أبوها ؛
MassinissaDZ - المخزن اليهودي لديه جرأة كبيرة في العبث ولكنه جبان ويستسلم 2017/02/26 على 23:1216
هناك نقطة مهمة يجب التطرق لها وهي امكانيات الجيش الصحراوي امام امكانيات الجحش المخزني فإمكانيات الاخير تعتبر اكبر واكثر واطور من امكانيات الجيش الصحراوي وبما ان المروك هو ثاني مقتني للسلاح في القارة فهذا يعني انه يمتلك قوة ولكن قوة الشعب الصحراوي تكمن في قلبه وفي عدالة قضيته ويمكنه المحاربة دون سلاح وينتصر كما فعل الشعب الجزائري وانتصر اما القوات المخنثة فشاهدنا كيف تم طردها من ارضها بأكياس الزبل على رأسها فما بالك بأرض ليست ارضها يعني نحن امام قوة عسكرية جبانة كل ما يحركها هو عبث وحقد اسيادها
Driss Cool Man - حجم الاراضي المحررة يتوسع ليشمل الشواطيء المحررة 2017/02/26 على 23:2917
آخر الاخبار من الاعلام الصحراوي الشبه رسمي البوليساريو لن تسحب قواتها من القرقارات وهذا الذي كنا ننتظره بعد سحب الاحتلال العلوي لقواته من نفس المنطقة ولكن هناك نقطة اخرى وهي ان مفاوضات مصغرة دارت امس بين طرفي النزاع برعاية المينورسو في عين المكان بالقرقارات وربما هذه المفاضات هي التي اسفرت عن انسحاب القوات المخنثة وبقاء قوات جيش التحرير الصحراوي ولكن دون اغلاق الحدود وهذا الذي ارعب الاحتلال وهو غلق الحدود على سلعه وخلاصة الموضوع هو انتصار صحراوي ميداني مقابل حفاظ الاحتلال على مصالحه الاقتصادية