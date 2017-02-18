الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة للشرق جمعية عامة هذا الخميس للفصل في الإنسداد

أعلن رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة لناحية الشرق، الأستاذ مرداسي نبيل، عن تنظيم جمعية عامة عادية، ستعقد الخميس القادم بقالمة، فيما دعا أعضاء في الغرفة إلى اجتماع مواز هذا الثلاثاء، بمقرها بقسنطينة لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس الحالي.

واعتبر رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، الأستاذ بن يحي عبد الوهاب أمين، وفي تصريح لـ"الشروق"، اجتماع المعارضين للرئيس الشرعي "غيرَ قانوني"، مؤكدا أن القوانين المنظمة للمهنة لا تخول سلطة سحب الثقة من الرئيس، إلا للجمعية العامة السيدة المقررة يوم الخميس، لتجديد الثقة في الرئيس الحالي أو إعادة انتخاب رئيس جديد.

وعرفت قيادة محافظي البيع بالمزايدة على مستوى الشرق، منذ سنة حالة من الانسداد بين الرئيس ومعارضيه، اشتدت حدته مؤخرا على وقع شكاوى حركت ضد بعض الأعضاء المتهمين بارتكاب تجاوزات قانونية وخروقات للقانون المنظم للمهنة، مثل حالات التنافي لبعض الأعضاء، والشركات المهنية "الوهمية" لمحافظي البيع.

وكان نحو 118 محافظ بيع بالمزايدة على مستوى 18 مجلسا قضائيا تابعين لولايات الشرق، يأملون من الغرفة الحالية أن يتم رد الاعتبار للمهنة وإنقاذها من الاندثار، بعد 20 سنة من الوجود، غير أن الخلافات بين الأعضاء واشتداد الأزمة في الفترة الأخيرة، حالت دون تحقيق ما ينتظره هؤلاء الأعوان القضائيون، رغم المكاسب المحققة بصدور قانون جديد رقم 07/16 ينظم المهنة، وترقب تعديل مرسوم الأتعاب رقم 97/33 خلال الأيام القادمة.

وبالرغم من المكاسب الجديدة لمحافظي البيع بالمزايدة، من ترسيم بعض المهام التي اختص بها محافظو البيع، كالبيوع بمختلف أنواعها والتقييم للمنقولات وتقديم الاستشارات، والقيام بالمزايدات المتعلقة بالإيجار وبيع المحجوزات ومنقولات المتأخرين عن دفع الضرائب، غير أن أهم المطالب التي ظل هؤلاء الأعوان القضائيون يناضلون من أجلها، طوال عشريتين من الزمن، تنتظر التحقيق، وفي مقدمتها جلب العمل اليومي إلى مكاتبهم العمومية ودواوينهم القضائية، في مهمة المصادقة على البطاقات الرمادية وشهادات بيع السيارات والمركبات، وإيجار الأسواق ومحلات دواوين الترقية والتسيير العقاري.