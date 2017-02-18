فتحت مصالح أمن دائرة البوني بعنابة، مساء الأحد، تحقيقاتها المعمقة من أجل تحديد هوية مقترفي عملية السرقة التي طالت محل مجوهرات متواجد بوسط المدينة.
وحسب المعلومات المتحصل عليها فان فتاتين في العقد الثاني من العمر، تقدمتا نحو صاحب المحل متظاهرتين بالغربة في شراء بعض المجوهرات وهنا قام البائع بعرض بعض الأساور الذهبية عليهما، وبينما انشغل البائع بالفتاتين دخلت فتاة ثالثة إلى المحل وفي لمح البصر استولت على الأساور الذهبية وفرت هاربة، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة بالمحل، بعدما تم تفريغها ومراجعتها من قبل صاحب المحل الذي تقدم على الفور نحو مصالح الأمن مرفوقا بشريط الفيديو، من أجل إيداع شكوى رسمية ضد العصابة الإجرامية، وتواصل مصالح أمن دائرة البوني عمليات البحث والتحري عن العصابة الإجرامية النسائية المتكونة من 3 فتيات، اللاتي لم تظهرن بصورة واضحة بفيديوهات كاميرات المراقبة، وهو ما صعب مهمة البحث عنهن، وفي ذات السياق انتشر محتوى فيديو الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»، وذلك للمساهمة في التوصل لمرتكبي واقعة سرقة محل مجوهرات بالبوني.
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عصابة من ثلاث فتيات تسطو على محل مجوهرات بعنابة
أمال رمضاني
فتحت مصالح أمن دائرة البوني بعنابة، مساء الأحد، تحقيقاتها المعمقة من أجل تحديد هوية مقترفي عملية السرقة التي طالت محل مجوهرات متواجد بوسط المدينة.
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وحسب المعلومات المتحصل عليها فان فتاتين في العقد الثاني من العمر، تقدمتا نحو صاحب المحل متظاهرتين بالغربة في شراء بعض المجوهرات وهنا قام البائع بعرض بعض الأساور الذهبية عليهما، وبينما انشغل البائع بالفتاتين دخلت فتاة ثالثة إلى المحل وفي لمح البصر استولت على الأساور الذهبية وفرت هاربة، وهو ما كشفته كاميرات المراقبة بالمحل، بعدما تم تفريغها ومراجعتها من قبل صاحب المحل الذي تقدم على الفور نحو مصالح الأمن مرفوقا بشريط الفيديو، من أجل إيداع شكوى رسمية ضد العصابة الإجرامية، وتواصل مصالح أمن دائرة البوني عمليات البحث والتحري عن العصابة الإجرامية النسائية المتكونة من 3 فتيات، اللاتي لم تظهرن بصورة واضحة بفيديوهات كاميرات المراقبة، وهو ما صعب مهمة البحث عنهن، وفي ذات السياق انتشر محتوى فيديو الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»، وذلك للمساهمة في التوصل لمرتكبي واقعة سرقة محل مجوهرات بالبوني.