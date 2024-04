Le PSG sacré champion de France pour la 12è fois

Après le succès de l’OL contre l’AS Monaco (3-2), le PSG a officialisé son 12e titre de champion de France.

Un 12e titre de champion de France, pour une saison quasiment parfaite sur le plan national. Avec une seule défaite en début de saison contre Nice, les Parisiens ont survolé les débats. Contrairement à la saison dernière où le club de la capitale française semblait friable, le PSG version Luis Enriqué a été impérial. Le titre désormais assuré, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront maintenant à cœur de remporter la finale de la Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais, et de se qualifier en finale de Ligue des champions, a rapporté Le Parisien .

Avec le Trophée des champions en poche, et désormais le championnat, le champion peut réaliser un quadruplé historique.

La réaction de Nasser Al-Khelaïfi

Depuis les tribunes, le président Nasser Al-Khelaïfi a rarement été déçu par les performances de son équipe. Une fois le titre acquis, le dirigeant a voulu féliciter toute la famille PSG: « Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enriqué et à son staff, à Luis Campos et à son département, ainsi qu’à tous les membres du Club. Depuis le début de la saison, l’équipe est tellement collective et unie. Je n’oublie pas les supporteurs, qui ont été extraordinaires, quel que soit le résultat. »