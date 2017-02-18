قال قائد عسكري عراقي وسكان في الموصل، الأربعاء، إن وحدات الجيش سيطرت على آخر طريق رئيسي للخروج من المدينة كان تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مما جعل المتشددين محاصرين في منطقة آخذة في التضاؤل داخل الموصل.
وقال عميد ركن بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش لوكالة رويترز للأنباء هاتفياً، إن الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من "بوابة الشام" في الموصل وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة.
وتابع "نحن نسيطر الآن على الطريق والآن بوابة الشام في مدى الرؤية الفعلية لقواتنا".
وقال سكان الموصل، إنهم لم يتمكنوا من التحرك على الطريق السريع الذي يبدأ عند "بوابة الشام" منذ يوم الثلاثاء.
ويربط الطريق الموصل بتلعفر وهي معقل آخر لـ"داعش" على بعد 60 كيلومتراً إلى الغرب ثم إلى الحدود السورية.
وسيطرت القوات العراقية على الجانب الشرقي من الموصل في جانفي بعد قتال استمر 100 يوم وبدأت هجومها على مناطق تقع غربي نهر دجلة يوم 19 فيفري.
وإذا هزمت القوات العراقية تنظيم "داعش" فستكون النهاية قد كتبت للجناح العراقي من الخلافة التي كان أعلنها قائد التنظيم أبو بكر البغدادي عام 2014.
وقال القائد الأمريكي في العراق، إنه يعتقد أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على الموصل والرقة - معقل التنظيم في سوريا - في غضون ستة أشهر.
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القوات العراقية تسيطر على طرق الخروج الرئيسية من الموصل
رويترز - الشروق أونلاين
قال قائد عسكري عراقي وسكان في الموصل، الأربعاء، إن وحدات الجيش سيطرت على آخر طريق رئيسي للخروج من المدينة كان تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مما جعل المتشددين محاصرين في منطقة آخذة في التضاؤل داخل الموصل.
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وقال عميد ركن بالفرقة المدرعة التاسعة بالجيش لوكالة رويترز للأنباء هاتفياً، إن الفرقة أصبحت على بعد كيلومتر واحد من "بوابة الشام" في الموصل وهي المدخل الشمالي الغربي للمدينة.
وتابع "نحن نسيطر الآن على الطريق والآن بوابة الشام في مدى الرؤية الفعلية لقواتنا".
وقال سكان الموصل، إنهم لم يتمكنوا من التحرك على الطريق السريع الذي يبدأ عند "بوابة الشام" منذ يوم الثلاثاء.
ويربط الطريق الموصل بتلعفر وهي معقل آخر لـ"داعش" على بعد 60 كيلومتراً إلى الغرب ثم إلى الحدود السورية.
وسيطرت القوات العراقية على الجانب الشرقي من الموصل في جانفي بعد قتال استمر 100 يوم وبدأت هجومها على مناطق تقع غربي نهر دجلة يوم 19 فيفري.
وإذا هزمت القوات العراقية تنظيم "داعش" فستكون النهاية قد كتبت للجناح العراقي من الخلافة التي كان أعلنها قائد التنظيم أبو بكر البغدادي عام 2014.
وقال القائد الأمريكي في العراق، إنه يعتقد أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على الموصل والرقة - معقل التنظيم في سوريا - في غضون ستة أشهر.