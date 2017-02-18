يحتاجها 4 ملايين مريض ندرة حادة لشرائح قياس السكري في الصيدليات

تشهد الصيدليات ندرة غير مسبوقة في شرائح قياس نسبة السكري في الدم، ما دفع جمعيات المرضى إلى دق ناقوس الخطر، والتحذير من مضاعفات المرض التي بإمكانها التسبب في الموت المفاجئ جراء انخفاض السكري في الدم.

وفي هذا الإطار أكد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر فيصل أوحدة أن ندرة شرائط قياس السكري في الدم بدأت في العديد من الولايات قبل أسابيع، غير أنها اشتدت وامتدت إلى العاصمة التي يعاني فيها أغلب الصيادلة من غياب تام لشرائح قياس السكري وذالك بسبب طول مفاوضات وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي مع مخابر صناعة أدوية السكري بهدف وضع سعر مرجعي يقدر بـ1500 دج للعلبة الواحدة من شرائح قياس السكري بدل 1800 دج وهذا ما تسبب حسب محدثنا في ندرة هذه الشرائح في الصيدليات.

من جهتها قامت "الشروق" بجولة ميدانية بالعديد من الصيدليات في كل من ولايات العاصمة والبليدة وبومرداس وتيبازة ووقفت على الندرة الحادة وغير المسبوقة لشرائح قياس السكري في الدم.