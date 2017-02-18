تشهد الصيدليات ندرة غير مسبوقة في شرائح قياس نسبة السكري في الدم، ما دفع جمعيات المرضى إلى دق ناقوس الخطر، والتحذير من مضاعفات المرض التي بإمكانها التسبب في الموت المفاجئ جراء انخفاض السكري في الدم.
وفي هذا الإطار أكد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر فيصل أوحدة أن ندرة شرائط قياس السكري في الدم بدأت في العديد من الولايات قبل أسابيع، غير أنها اشتدت وامتدت إلى العاصمة التي يعاني فيها أغلب الصيادلة من غياب تام لشرائح قياس السكري وذالك بسبب طول مفاوضات وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي مع مخابر صناعة أدوية السكري بهدف وضع سعر مرجعي يقدر بـ1500 دج للعلبة الواحدة من شرائح قياس السكري بدل 1800 دج وهذا ما تسبب حسب محدثنا في ندرة هذه الشرائح في الصيدليات.
من جهتها قامت "الشروق" بجولة ميدانية بالعديد من الصيدليات في كل من ولايات العاصمة والبليدة وبومرداس وتيبازة ووقفت على الندرة الحادة وغير المسبوقة لشرائح قياس السكري في الدم.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1"نوكل ربي على المعتدي ومن حرّضه على ارتكاب الجرم"!
2الإشاعات تفرض على السائقين ملصقات غير قانونية
3الدرك يفكك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة إلى الجزائر
4امرأة تقتل رضيعها "للتقرّب به إلى الله"!
5الجزائر تملك مخزونا مائيا بالجنوب يكفي لـ 40 قرنا
Français English
الرأي
حبيب راشدين
باعٌ طويل يسرح بإسلام سياسي قاصر
عبد الرزاق قسوم
هل اعترفوا بذنبهم؟
محمد بوالروايح
هل سيؤدِّي التعديل الدستوري إلى إصلاح البرلمان؟
سلطان بركاني
ثقافة "شيّ الدّولة"!
جمال لعلامي
اسرق.. احرق!
قادة بن عمار
قولوا الحقيقة للشعب!
سيليم قلالة
لن تُفلِحوا في ضرب استقرارنا..
جمال لعلامي
عرّوا سيقانكم!
صالح عوض
إبعاد فلسطين عن المحاور
جمال لعلامي
..لا تصدّقوا!
الفيديو
مونلايت يحصد جائزة أفضل فيلم لـ2017 بعد إعلان "لالا لاند" عن طريق الخطأ
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
يحتاجها 4 ملايين مريض
ندرة حادة لشرائح قياس السكري في الصيدليات
بلقاسم.ح
صحافي ورئيس قسم المجتمع بجريدة الشروق
تشهد الصيدليات ندرة غير مسبوقة في شرائح قياس نسبة السكري في الدم، ما دفع جمعيات المرضى إلى دق ناقوس الخطر، والتحذير من مضاعفات المرض التي بإمكانها التسبب في الموت المفاجئ جراء انخفاض السكري في الدم.
تغطيات ذات صلة
توقيف عنصري دعم للإرهاب وتدمير مخابئ وقنابل تقليدية
ندرة حادة لشرائح قياس السكري في الصيدليات
منحرفون يقتلون شابا ويلقون الجثة في مزرعة بتيبازة
التيجانيون يحيون الذكرى الثانية لرحيل العلامة الشيخ أحميدة يومبعي
تحديد هويات الإرهابيين المقضي عليهم بأزفون
وفي هذا الإطار أكد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر فيصل أوحدة أن ندرة شرائط قياس السكري في الدم بدأت في العديد من الولايات قبل أسابيع، غير أنها اشتدت وامتدت إلى العاصمة التي يعاني فيها أغلب الصيادلة من غياب تام لشرائح قياس السكري وذالك بسبب طول مفاوضات وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي مع مخابر صناعة أدوية السكري بهدف وضع سعر مرجعي يقدر بـ1500 دج للعلبة الواحدة من شرائح قياس السكري بدل 1800 دج وهذا ما تسبب حسب محدثنا في ندرة هذه الشرائح في الصيدليات.
من جهتها قامت "الشروق" بجولة ميدانية بالعديد من الصيدليات في كل من ولايات العاصمة والبليدة وبومرداس وتيبازة ووقفت على الندرة الحادة وغير المسبوقة لشرائح قياس السكري في الدم.