يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال أيام، ممثلي الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب للفصل في النقاط المتفق عليها في الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة قبل شهرين، ويتعلق الأمر بترسيم إلزامية استفادة المؤسسات المنضوية تحت غطاء "أونساج" و"أونجام" و"كناك"، من 20 بالمائة من الصفقات الممنوحة على مستوى البلديات، وهو المرسوم الصادر سنة 2014، الذي بقي مجرد "حبر على ورق"، حيث سيتم إقحام ممثل هذه المؤسسات في لجان منح الصفقات على مستوى البلديات قريبا.
كشف رئيس رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، لـ"الشروق" عن لقاء سيجمعهم خلال أيام بالوزير الأول عبد المالك سلال لترسيم لائحة المطالب التي تم تقديمها خلال جلسات المؤسسات، يتقدمها إدراج ممثلي شباب "أونساج" في لجان منح الصفقات بالبلديات، لضمان استفادة هؤلاء من 20 بالمائة من الصفقات، وهو ما تضمنته المادة 20 من قانون الصفقات الصادر سنة 2014.
كما سيتم حسب المتحدث، إيعاز أوامر لـ"الأميار" وولاة الجمهورية لمنح الأولوية لهؤلاء الشباب في الاستفادة من العقار، سواء كان أرض صناعية وفلاحية أو محلات، حيث تشير دراسة متواجدة على طاولة الوزير الأول، أن الشاب المستفيد من قروض أجهزة التشغيل، يدفع سنويا ما لا يقل عن 120 مليون سنتيم، تكاليف تأجير المحل، ما "يخنق" هذه المؤسسات، ويحيلها على شبح الإفلاس في العديد من المرات، مشددا "هذا الملف تمت تسويته على مستوى 4 ولايات، ويرتقب تعميم الإجراء عبر كافة الولايات".
وأضاف ممثل المقاولين الشباب، أنه سيتم أيضا منح رخصة تصدير خضراء لهذه الشركات التي تنتج ما يمكن تقديره بنصف مليون منتج وطني، يحمل وسم "صنع في الجزائر"، وهي المنتوجات التي ستكون بأمرية من الوزير الأول عبد المالك سلال، المؤسسات العمومية والوزارات ملزمة بمنحها التسهيلات اللازمة والأولوية لدخول السوق الوطنية، وحتى السوق الأجنبية عبر التصدير، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تختار المؤسسات العمومية اقتناء منتجات أجنبية على حساب المنتوج الوطني، المطابق للمعايير، فهؤلاء سيكونون ملزمين باقتناء نصف مليون منتوج محلي بدل استيراده".
وحسب المتحدث، سيتم طرح أيضا ملفات أصحاب المطاحن، الذين لم يتمكنوا منذ سنة 2011 من استلام كوطتهم من القمح، حيث تقدمت الفيدرالية بملف كامل لمطالبة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بمنحهم الترخيص، حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة من كوطة القمح من الديوان المنضوي تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفي هذا الإطار، تمت خلال الأيام الماضية تسوية ملف 12 مؤسسة من إجمالي 25، في انتظار البقية الأسبوع المقبل.
إلى جانب تمكين شركات الأشغال العمومية، من الحصول على مواد البناء، يتقدمها الإسمنت من المصنع للقضاء على المضاربة التي تشهدها هذه المادة، حيث لا يتحصل هؤلاء على وصل استخراج الاسمنت من المصنع، إلا مرة واحدة كل 5 أشهر من المصنع، وفي السياق سيتم منح تسهيلات أكبر وأولوية في التعامل مع شركات الاتصالات الأجنبية للمؤسسات الصغيرة المتعاقدة مع إتصالات الجزائر، وهذا عبر تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2011.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
شارك برأيك
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
الأكثر تفاعلا
1إلزام الوزراء ومديري المؤسسات باقتناء نصف مليون "منتوج جزائري"
Français English
الرأي
سلطان بركاني
الإمتحان الذي غفل عنه كثير من النّاس!
سليم قلالة
المَقعد المُتبَاكَى عليه
عبد الناصر
هلال رمضان.. في شعبان
محمد الهادي الحسني
"إتيان" ديني؟
عمار يزلي
"مقارون" فرنسا و"سلاطة" الجزائر
سليم قلالة
أين ثقافتنا السياسية؟
جمال لعلامي
الحكومة.. الفائز والجائز!
صالح عوض
ليبيا البعيدة القريبة
عبد الرزاق قسوم
جهاد الماء والملح
حبيب راشدين
إعادة تدوير السلطة بوجاهة الديمقراطية
الفيديو
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
إيمانويل ماكرون الشاب الطموح الذي يطرق باب الإليزيه بقوة
اجتماع يرأسه الوزير الأول لترسيم المقترحات قريبا
إلزام الوزراء ومديري المؤسسات باقتناء نصف مليون "منتوج جزائري"
إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
يلتقي الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال أيام، ممثلي الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب للفصل في النقاط المتفق عليها في الجلسات الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنعقدة قبل شهرين، ويتعلق الأمر بترسيم إلزامية استفادة المؤسسات المنضوية تحت غطاء "أونساج" و"أونجام" و"كناك"، من 20 بالمائة من الصفقات الممنوحة على مستوى البلديات، وهو المرسوم الصادر سنة 2014، الذي بقي مجرد "حبر على ورق"، حيث سيتم إقحام ممثل هذه المؤسسات في لجان منح الصفقات على مستوى البلديات قريبا.
تغطيات ذات صلة
إلزام الوزراء ومديري المؤسسات باقتناء نصف مليون "منتوج جزائري"
إلغاء عقوبات التأخر في المشاريع عن الشركات العاجزة
ثلاث دول أوروبية تبتز الجزائر بسبب تسقيف الإستيراد
الإتحاد الأوروبي يؤكد استمرار مرافقته للجزائر ودعم اقتصادها
إلزام الجزّارين بإظهار المنشأ الأصلي للحوم المستوردة
كشف رئيس رئيس الفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، خير الدين هامل، لـ"الشروق" عن لقاء سيجمعهم خلال أيام بالوزير الأول عبد المالك سلال لترسيم لائحة المطالب التي تم تقديمها خلال جلسات المؤسسات، يتقدمها إدراج ممثلي شباب "أونساج" في لجان منح الصفقات بالبلديات، لضمان استفادة هؤلاء من 20 بالمائة من الصفقات، وهو ما تضمنته المادة 20 من قانون الصفقات الصادر سنة 2014.
كما سيتم حسب المتحدث، إيعاز أوامر لـ"الأميار" وولاة الجمهورية لمنح الأولوية لهؤلاء الشباب في الاستفادة من العقار، سواء كان أرض صناعية وفلاحية أو محلات، حيث تشير دراسة متواجدة على طاولة الوزير الأول، أن الشاب المستفيد من قروض أجهزة التشغيل، يدفع سنويا ما لا يقل عن 120 مليون سنتيم، تكاليف تأجير المحل، ما "يخنق" هذه المؤسسات، ويحيلها على شبح الإفلاس في العديد من المرات، مشددا "هذا الملف تمت تسويته على مستوى 4 ولايات، ويرتقب تعميم الإجراء عبر كافة الولايات".
وأضاف ممثل المقاولين الشباب، أنه سيتم أيضا منح رخصة تصدير خضراء لهذه الشركات التي تنتج ما يمكن تقديره بنصف مليون منتج وطني، يحمل وسم "صنع في الجزائر"، وهي المنتوجات التي ستكون بأمرية من الوزير الأول عبد المالك سلال، المؤسسات العمومية والوزارات ملزمة بمنحها التسهيلات اللازمة والأولوية لدخول السوق الوطنية، وحتى السوق الأجنبية عبر التصدير، مضيفا أنه "من غير المعقول أن تختار المؤسسات العمومية اقتناء منتجات أجنبية على حساب المنتوج الوطني، المطابق للمعايير، فهؤلاء سيكونون ملزمين باقتناء نصف مليون منتوج محلي بدل استيراده".
وحسب المتحدث، سيتم طرح أيضا ملفات أصحاب المطاحن، الذين لم يتمكنوا منذ سنة 2011 من استلام كوطتهم من القمح، حيث تقدمت الفيدرالية بملف كامل لمطالبة وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بمنحهم الترخيص، حتى يتمكن هؤلاء من الاستفادة من كوطة القمح من الديوان المنضوي تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفي هذا الإطار، تمت خلال الأيام الماضية تسوية ملف 12 مؤسسة من إجمالي 25، في انتظار البقية الأسبوع المقبل.
إلى جانب تمكين شركات الأشغال العمومية، من الحصول على مواد البناء، يتقدمها الإسمنت من المصنع للقضاء على المضاربة التي تشهدها هذه المادة، حيث لا يتحصل هؤلاء على وصل استخراج الاسمنت من المصنع، إلا مرة واحدة كل 5 أشهر من المصنع، وفي السياق سيتم منح تسهيلات أكبر وأولوية في التعامل مع شركات الاتصالات الأجنبية للمؤسسات الصغيرة المتعاقدة مع إتصالات الجزائر، وهذا عبر تفعيل الاتفاقية الموقعة سنة 2011.