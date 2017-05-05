كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، سامي قلي، عن إطلاق توأمة بين وزارة التجارة وتقنيين من بريطانيا مختصين في المجال، بهدف نقل الخبرة في ميدان إعلام المستهلك وتدعيم المؤسسات بكل ما يتعلق بإعلام المستهلك وتحليل المعلومة وتسييرها بسن القوانين واتخاذ إجراءات رقابية تعتمد على مرافقة المستهلك حفاظا على صحته.
وقال قلي لـ"الشروق" على هامش الأيام التحسيسية حول التصدي لمخاطر التسممات الغذائية التي تشرف عليها وزارة التجارة، أن مجموعة من الخبراء البريطانيين حطوا الرحال بالجزائر منذ مارس المنصرم، أن تمتد المدة التي تربطهم بالتكوين لفائدة أعوان التجارة إلى غاية 2018 في توأمة لنقل الخبرة البريطانية الرائدة في المجال، خاصة وأنها ترتكز بصفة كبيرة على ميدان إعلام المستهلك من الناحية الإجرائية كسن القوانين مع اتخاذ إجراءات عقابية وكذا مرافقة المستهلك.
المشروع الذي يدخل ضمن إطار الشراكة الجزائرية الأوروبية، ستتخلله فترات تكوين الأعوان المكلفين بالتحسيس بهدف كسب تقنيات وميكانيزمات للتواصل مع المستهلكين قصد الحد من التسممات الغذائية ومحاربة الحوادث المنزلية، خاصة عند الأطفال،يقول قلي.
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مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة:
خبراء بريطانيون لتكوين أعوان التجارة وتوجيه المستهلك!
راضية مرباح
كشف مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة، سامي قلي، عن إطلاق توأمة بين وزارة التجارة وتقنيين من بريطانيا مختصين في المجال، بهدف نقل الخبرة في ميدان إعلام المستهلك وتدعيم المؤسسات بكل ما يتعلق بإعلام المستهلك وتحليل المعلومة وتسييرها بسن القوانين واتخاذ إجراءات رقابية تعتمد على مرافقة المستهلك حفاظا على صحته.
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وقال قلي لـ"الشروق" على هامش الأيام التحسيسية حول التصدي لمخاطر التسممات الغذائية التي تشرف عليها وزارة التجارة، أن مجموعة من الخبراء البريطانيين حطوا الرحال بالجزائر منذ مارس المنصرم، أن تمتد المدة التي تربطهم بالتكوين لفائدة أعوان التجارة إلى غاية 2018 في توأمة لنقل الخبرة البريطانية الرائدة في المجال، خاصة وأنها ترتكز بصفة كبيرة على ميدان إعلام المستهلك من الناحية الإجرائية كسن القوانين مع اتخاذ إجراءات عقابية وكذا مرافقة المستهلك.
المشروع الذي يدخل ضمن إطار الشراكة الجزائرية الأوروبية، ستتخلله فترات تكوين الأعوان المكلفين بالتحسيس بهدف كسب تقنيات وميكانيزمات للتواصل مع المستهلكين قصد الحد من التسممات الغذائية ومحاربة الحوادث المنزلية، خاصة عند الأطفال،يقول قلي.