أصدرت هيئة محكمة جنايات سطيف، الثلاثاء، عقوبة 3 سنوات سجنا، منها 18 شهرا نافذا، وعقوبة عام سجنا غير نافذ، لمتهمين تورطا في جناية الإشادة بأفعال إرهابية.
وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين البالغين من العمر 19 و20 سنة على التوالي، أشادا في الكتابات الحائطية التي كتباها بالقرب من مدرسة بحي طانجة بسطيف، بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر التنظيم المعروف باسم داعش - ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته، أكد أن الفعل الذي قام به المتهان خطير، ويمكن أن يقتدي به تلاميذ المدرسة التي كتبت بالقرب منها تلك الكاتبات الحائطية التي تمجد عناصر داعش، ولهذا التمس بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة حكمها السالف الذكر.
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3 سنوات حبسا لشاب مجّد داعش بالكتابات الحائطية في سطيف
سمير منصوري
أصدرت هيئة محكمة جنايات سطيف، الثلاثاء، عقوبة 3 سنوات سجنا، منها 18 شهرا نافذا، وعقوبة عام سجنا غير نافذ، لمتهمين تورطا في جناية الإشادة بأفعال إرهابية.
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وحسب قرار الإحالة، فإن المتهمين البالغين من العمر 19 و20 سنة على التوالي، أشادا في الكتابات الحائطية التي كتباها بالقرب من مدرسة بحي طانجة بسطيف، بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها عناصر التنظيم المعروف باسم داعش - ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته، أكد أن الفعل الذي قام به المتهان خطير، ويمكن أن يقتدي به تلاميذ المدرسة التي كتبت بالقرب منها تلك الكاتبات الحائطية التي تمجد عناصر داعش، ولهذا التمس بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة حكمها السالف الذكر.