أعلن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس أبلغه خلاله بزيارته إلى مالي.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ماكرون، تأكيده في تصريحات خلال زيارته إلى مدينة غاو شمال مالي "أبلغت الرئيس الجزائري أمس بزيارتي إلى مالي خلال مكالمة هاتفية".
وأوضح "لقد أعربت له عن أملي في حوار صريح مع الجزائر بشأن الوضع في منطقة الساحل".
ويعد هذا الإتصال الأول بين رئيسي الدولتين منذ وصول ماكرون إلى سدة الحكم قبل أيام.
ودعا الرئيس الفرنسي الجديد، إلى احترام بنود خارطة الطريق التي جاء بها اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الذي وقع العام 2015 بوساطة جزائرية.
ورفض ماكرون الرد على سؤال بشأن وجود دعم مزعوم من الجزائر لزعيم جماعة أنصار الدين أياد آغ غالي.
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ماكرون: تحدثت هاتفيا مع بوتفليقة
عبد الرزاق.ب
أعلن الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس أبلغه خلاله بزيارته إلى مالي.
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ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن ماكرون، تأكيده في تصريحات خلال زيارته إلى مدينة غاو شمال مالي "أبلغت الرئيس الجزائري أمس بزيارتي إلى مالي خلال مكالمة هاتفية".
وأوضح "لقد أعربت له عن أملي في حوار صريح مع الجزائر بشأن الوضع في منطقة الساحل".
ويعد هذا الإتصال الأول بين رئيسي الدولتين منذ وصول ماكرون إلى سدة الحكم قبل أيام.
ودعا الرئيس الفرنسي الجديد، إلى احترام بنود خارطة الطريق التي جاء بها اتفاق السلم والمصالحة الوطنية الذي وقع العام 2015 بوساطة جزائرية.
ورفض ماكرون الرد على سؤال بشأن وجود دعم مزعوم من الجزائر لزعيم جماعة أنصار الدين أياد آغ غالي.