سطرت المديرية العامة للضرائب برنامجا لاستقطاب 3000 مليار دينار من أموال الجباية خارج المحروقات خلال 2017، وأمرت بتنظيم أبواب مفتوحة بداية من الغد على مستوى كافة مديريات وقباضات الضرائب والمراكز الجهوية، واستخدام حتى شبكات الفايسبوك وتويتر و"غوغل بلوس" للبحث عن المتهربين، وهذا في إطار الإجراءات الجديدة المتخذة لرفع نسبة التحصيل الضريبي.
ووفقا لما علمته "الشروق"، باشرت مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب حملة واسعة لاستقطاب أموال الجباية النائمة في جيوب رجال المال والأعمال والمواطنين والتجار، والتي قدرت حسب إحصائيات سبق الكشف عنها بـ10 آلاف مليار دينار، منذ الاستقلال، وهذا من خلال تنظيم أبواب مفتوحة بداية من الـ21 ماي إلى غاية الـ25 من نفس الشهر، عبر كافة الولايات وعلى مستوى كبريات المؤسسات، والمديريات الولائية للضرائب والقباضات والمفتشيات والمراكز الجوارية، وتحمل هذه الأيام عنوان "أبواب مفتوحة حول الإدارة الجبائية".
وسيتم الاستعانة في هذه الحملة لأول مرة بصفحات الفايسبوك وتويتر و"غوغل بلوس" للتقرب من التجار والمتهربين من الضريبة، بعد ما ثبت كثرة استعمال هؤلاء لصفحات التواصل الاجتماعي، وتتضمن الحملة الإعلامية برنامجا واسعا لتبسيط إجراءات وتدابير الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة التجار وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات، وهي الإجراءات المتخذة عبر قوانين المالية الأخيرة، في إطار مساع الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي وتمكين المتهربين من تسديد مستحقات الجباية طوعا، مع العلم أنه تم تسطير برنامج لتحصيل 300 ألف مليار سنتيم خلال السنة الجارية.
ويندرج الإجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة أيضا في خضم النموذج الاقتصادي الجديد، والذي يعد من أهم أهدافه عصرنة برامج وزارة المالية وكذا تقريب الإدارة الجبائية من المواطنين، حيث سيتم حسب ما أكدته مصالح الضرائب في بيان لها "تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الحملة الإعلامية" استجابة للانشغالات الجبائية المعبر عنها سواء من طرف رجال المال والأعمال أو حتى المواطنين.
وسطرت المديرية العامة للضرائب مخططا دقيقا، لاستقطاب أموال الجباية "النائمة" خارج النطاق الرسمي، عبر البوابة الإلكترونية "جباية تيك" بنهاية ديسمبر 2018، وهي العملية التي أطلقتها قبل بداية السنة الجارية، وتحديدا شهر أكتوبر الماضي، عبر 7 مراكز للضرائب بعدد من ولايات الوطن، على أن تشمل 48 ولاية خلال 19 شهرا.
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إيمان كيموش
صحافية في القسم الإقتصادي بجريدة االشروق
سطرت المديرية العامة للضرائب برنامجا لاستقطاب 3000 مليار دينار من أموال الجباية خارج المحروقات خلال 2017، وأمرت بتنظيم أبواب مفتوحة بداية من الغد على مستوى كافة مديريات وقباضات الضرائب والمراكز الجهوية، واستخدام حتى شبكات الفايسبوك وتويتر و"غوغل بلوس" للبحث عن المتهربين، وهذا في إطار الإجراءات الجديدة المتخذة لرفع نسبة التحصيل الضريبي.
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ووفقا لما علمته "الشروق"، باشرت مصالح وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب حملة واسعة لاستقطاب أموال الجباية النائمة في جيوب رجال المال والأعمال والمواطنين والتجار، والتي قدرت حسب إحصائيات سبق الكشف عنها بـ10 آلاف مليار دينار، منذ الاستقلال، وهذا من خلال تنظيم أبواب مفتوحة بداية من الـ21 ماي إلى غاية الـ25 من نفس الشهر، عبر كافة الولايات وعلى مستوى كبريات المؤسسات، والمديريات الولائية للضرائب والقباضات والمفتشيات والمراكز الجوارية، وتحمل هذه الأيام عنوان "أبواب مفتوحة حول الإدارة الجبائية".
وسيتم الاستعانة في هذه الحملة لأول مرة بصفحات الفايسبوك وتويتر و"غوغل بلوس" للتقرب من التجار والمتهربين من الضريبة، بعد ما ثبت كثرة استعمال هؤلاء لصفحات التواصل الاجتماعي، وتتضمن الحملة الإعلامية برنامجا واسعا لتبسيط إجراءات وتدابير الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة التجار وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات، وهي الإجراءات المتخذة عبر قوانين المالية الأخيرة، في إطار مساع الحكومة لتوسيع الوعاء الضريبي وتمكين المتهربين من تسديد مستحقات الجباية طوعا، مع العلم أنه تم تسطير برنامج لتحصيل 300 ألف مليار سنتيم خلال السنة الجارية.
ويندرج الإجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة أيضا في خضم النموذج الاقتصادي الجديد، والذي يعد من أهم أهدافه عصرنة برامج وزارة المالية وكذا تقريب الإدارة الجبائية من المواطنين، حيث سيتم حسب ما أكدته مصالح الضرائب في بيان لها "تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الحملة الإعلامية" استجابة للانشغالات الجبائية المعبر عنها سواء من طرف رجال المال والأعمال أو حتى المواطنين.
وسطرت المديرية العامة للضرائب مخططا دقيقا، لاستقطاب أموال الجباية "النائمة" خارج النطاق الرسمي، عبر البوابة الإلكترونية "جباية تيك" بنهاية ديسمبر 2018، وهي العملية التي أطلقتها قبل بداية السنة الجارية، وتحديدا شهر أكتوبر الماضي، عبر 7 مراكز للضرائب بعدد من ولايات الوطن، على أن تشمل 48 ولاية خلال 19 شهرا.