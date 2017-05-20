من وحي رمضان لماذا نجوع في رمضان؟

الجوع في رمضان مدرسة تعلّم من تأمّل وتفكّر أنّ البطن لا ينبغي ولا يليق أبدا أن تكون الهمّ الأكبر لعبد يعلم أنّه ما خلق إلا ليعبد الله، ويسعى في طاعته وطلب رضاه، كما لا ينبغي أبدا أن تحول بينه وبين الإحساس بإخوانه من حوله.. فإذا كانت بطنه تجوع في رمضان ساعات قليلة وهي تنتظر وقتا محدّدا لتمتلئ بأشهى أنواع المأكولات، فإنّ بطونا كثيرة في هذا العالم تجوع ساعات طويلة وأياما متتابعة وهي لا تعلم متى تجد من الطّعان القليل ما يسدّ جوعتها.

يعود رمضان كلّ عام، ليذكّر كلّ عبد مسلم أنّه لا يعيش في هذا العالم وحده؛ فحوله الملايين بل الملايير من بني جنسه ممّن يكابدون مشاقّ هذه الحياة ويعانون الضّيق والفقر والمرض.. ما يقارب مليار إنسان في هذا العالم يعانون الجوع كلّ يوم ولا يعرفون للشّبع طعما.. أكثر من مليوني طفل يموتون سنويا في هذا العالم بسبب الجوع.. ملايين الأسر تعيش بعد رحمة الله على صدقات المحسنين، وآلاف الأسر تقتات من أكياس القمامة والمزابل.. وفي مقابل هذا، ملايين من المترفين والمنعّمين ينفقون أموالهم في التّرف والكماليات.. تصوّر أخي المؤمن أنّ الأغنياء والمترفين في هذا العالم ينفقون 17 مليار دولار على أغذية الحيوانات المدلّلة سنويا!.. أ يَليق هذا ببشر أبوهم واحد وأمّهم واحدة؟. يموت بعضهم بالجوع ويموت بعضهم الآخر بالتّخمة..

في بلدنا هذا، آلاف الأسر الفقيرة الجائعة في مقابل أكثر من 46 ألف ملياردير، ومئات الآلاف من المنعّمين؛ بقايا الأطعمة التي يرمونها في المزابل كلّ يوم بالأطنان.. أ يَليق هذا بنا ونحن المسلمون ونبيّنا نبيّ الهدى -صلى الله عليه وآله وسلّم- يقول: "ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم".

فالله الله في الفقراء والمحتاجين. الله الله في الأرامل واليتامى والمعدمين. فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لمّا سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إدخالك السّرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة".