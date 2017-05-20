الجوع في رمضان مدرسة تعلّم من تأمّل وتفكّر أنّ البطن لا ينبغي ولا يليق أبدا أن تكون الهمّ الأكبر لعبد يعلم أنّه ما خلق إلا ليعبد الله، ويسعى في طاعته وطلب رضاه، كما لا ينبغي أبدا أن تحول بينه وبين الإحساس بإخوانه من حوله.. فإذا كانت بطنه تجوع في رمضان ساعات قليلة وهي تنتظر وقتا محدّدا لتمتلئ بأشهى أنواع المأكولات، فإنّ بطونا كثيرة في هذا العالم تجوع ساعات طويلة وأياما متتابعة وهي لا تعلم متى تجد من الطّعان القليل ما يسدّ جوعتها.
يعود رمضان كلّ عام، ليذكّر كلّ عبد مسلم أنّه لا يعيش في هذا العالم وحده؛ فحوله الملايين بل الملايير من بني جنسه ممّن يكابدون مشاقّ هذه الحياة ويعانون الضّيق والفقر والمرض.. ما يقارب مليار إنسان في هذا العالم يعانون الجوع كلّ يوم ولا يعرفون للشّبع طعما.. أكثر من مليوني طفل يموتون سنويا في هذا العالم بسبب الجوع.. ملايين الأسر تعيش بعد رحمة الله على صدقات المحسنين، وآلاف الأسر تقتات من أكياس القمامة والمزابل.. وفي مقابل هذا، ملايين من المترفين والمنعّمين ينفقون أموالهم في التّرف والكماليات.. تصوّر أخي المؤمن أنّ الأغنياء والمترفين في هذا العالم ينفقون 17 مليار دولار على أغذية الحيوانات المدلّلة سنويا!.. أ يَليق هذا ببشر أبوهم واحد وأمّهم واحدة؟. يموت بعضهم بالجوع ويموت بعضهم الآخر بالتّخمة..
في بلدنا هذا، آلاف الأسر الفقيرة الجائعة في مقابل أكثر من 46 ألف ملياردير، ومئات الآلاف من المنعّمين؛ بقايا الأطعمة التي يرمونها في المزابل كلّ يوم بالأطنان.. أ يَليق هذا بنا ونحن المسلمون ونبيّنا نبيّ الهدى -صلى الله عليه وآله وسلّم- يقول: "ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم".
فالله الله في الفقراء والمحتاجين. الله الله في الأرامل واليتامى والمعدمين. فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لمّا سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إدخالك السّرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1لماذا نجوع في رمضان؟
Français English
الرأي
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
حسين لقرع
سلاح الأمعاء الخاوية
سليم قلالة
لماذا لا نرى الجانب الجميل فينا؟
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
عبد الرزاق قسوم
جمعية العلماء: عظمت وما هرمت
سليم قلالة
ماذا ستختار"حمس"؟
عمار يزلي
الإسلام غدا..
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
من وحي رمضان
لماذا نجوع في رمضان؟
سلطان بركاني
الجوع في رمضان مدرسة تعلّم من تأمّل وتفكّر أنّ البطن لا ينبغي ولا يليق أبدا أن تكون الهمّ الأكبر لعبد يعلم أنّه ما خلق إلا ليعبد الله، ويسعى في طاعته وطلب رضاه، كما لا ينبغي أبدا أن تحول بينه وبين الإحساس بإخوانه من حوله.. فإذا كانت بطنه تجوع في رمضان ساعات قليلة وهي تنتظر وقتا محدّدا لتمتلئ بأشهى أنواع المأكولات، فإنّ بطونا كثيرة في هذا العالم تجوع ساعات طويلة وأياما متتابعة وهي لا تعلم متى تجد من الطّعان القليل ما يسدّ جوعتها.
تغطيات ذات صلة
لماذا نجوع في رمضان؟
أمّة الإسلام لا يليق بها أن تكون أمّة بطون وشهوات
رفقا بأعمالكم أيها الفايسبوكيون!
عندما تُرفع أعمالنا إلى الله
"نِعمَ المرضعة وبِئستِ الفاطمة"
يعود رمضان كلّ عام، ليذكّر كلّ عبد مسلم أنّه لا يعيش في هذا العالم وحده؛ فحوله الملايين بل الملايير من بني جنسه ممّن يكابدون مشاقّ هذه الحياة ويعانون الضّيق والفقر والمرض.. ما يقارب مليار إنسان في هذا العالم يعانون الجوع كلّ يوم ولا يعرفون للشّبع طعما.. أكثر من مليوني طفل يموتون سنويا في هذا العالم بسبب الجوع.. ملايين الأسر تعيش بعد رحمة الله على صدقات المحسنين، وآلاف الأسر تقتات من أكياس القمامة والمزابل.. وفي مقابل هذا، ملايين من المترفين والمنعّمين ينفقون أموالهم في التّرف والكماليات.. تصوّر أخي المؤمن أنّ الأغنياء والمترفين في هذا العالم ينفقون 17 مليار دولار على أغذية الحيوانات المدلّلة سنويا!.. أ يَليق هذا ببشر أبوهم واحد وأمّهم واحدة؟. يموت بعضهم بالجوع ويموت بعضهم الآخر بالتّخمة..
في بلدنا هذا، آلاف الأسر الفقيرة الجائعة في مقابل أكثر من 46 ألف ملياردير، ومئات الآلاف من المنعّمين؛ بقايا الأطعمة التي يرمونها في المزابل كلّ يوم بالأطنان.. أ يَليق هذا بنا ونحن المسلمون ونبيّنا نبيّ الهدى -صلى الله عليه وآله وسلّم- يقول: "ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم".
فالله الله في الفقراء والمحتاجين. الله الله في الأرامل واليتامى والمعدمين. فإنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لمّا سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إدخالك السّرور على مؤمن أشبعت جوعته، أو كسوت عورته، أو قضيت له حاجة".