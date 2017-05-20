وقعت دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة في الرياض، الأحد، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمكافحة "تمويل الإرهاب"، خلال قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة الخليج.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب" بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وترامب وقادة الخليج.
وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مثل دول الخليج، بينما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ريكس تيلرسون.
ووقع على مذكرة التفاهم خلال قمة ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة.
ومن المقرر أن يلقي ترامب، في وقت لاحق، خطابا مرتقبا خلال قمة عربية إسلامية أمريكية، من المنتظر أن يدعو فيه القادة المسلمين إلى محاربة التطرف، بلهجة "محفزة"، لكن في الوقت نفسه "صريحة جدا"، بحسب معاونيه.
وفي لقاء مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في بداية اليوم الثاني من زيارته، أكد الرئيس الأمريكي أن التوترات التي شابت العلاقات الخليجية الأمريكية في عهد أوباما لن تتكرر مع إدارته.
وكان ترامب تلقى السبت استقبالا حافلا، وحصد عقودا بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 مليارات هي قيمة عقود تسلح تهدف إلى مواجهة "التهديدات الإيرانية".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
شارك برأيك
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
الأكثر تفاعلا
1قادة العالمين العربي والإسلامي وجها لوجه مع ترامب في السعودية
2زيارة ترامب للسعودية تلهب مواقع التواصل في الخليج
3إعتراف أمريكي: الصين شلّت قدرات مخابراتنا
4استقبال حافل وعقود بـ380 مليار دولار
5ترامب: لا توتر مع البحرين بعد اليوم
Français English
الرأي
سلطان بركاني
وسائل الإعلام.. هل ستراعي حرمة رمضان؟
جمال لعلامي
المخزن يتمنى الطرايح!
عبد الناصر
صح فطوركم!
سلطان بركاني
رمضان على الأبواب.. فهل نحن مستعدّون لاستقباله؟
حبيب راشدين
الرهانات الإقليمية في الرئاسيات الإيرانية
جمال لعلامي
عركة الضرائر!
حسين لقرع
سلاح الأمعاء الخاوية
سليم قلالة
لماذا لا نرى الجانب الجميل فينا؟
سلطان بركاني
لماذا "ذاكر نايك" بالذّات؟
عبد الناصر
"نطحة زيدان ونطحة زطشي"!
الفيديو
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
"مي وملح" وجبة مطاعم غزة تضامناً مع الأسرى المضربين
من سيفوز برئاسة فرنسا حسب استطلاعات الرأي؟
ترامب يحتفل مع مؤيديه بيومه المائة في منصبه ويقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض
السعودية تنضم إلى لجنة تابعة للأمم المتحدة لتعزيز حقوق المرأة!
مذكرة تفاهم خليجية أمريكية بشأن مركز مكافحة الإرهاب
وكالة الأنباء السعودية
وقعت دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة في الرياض، الأحد، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمكافحة "تمويل الإرهاب"، خلال قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة الخليج.
تغطيات ذات صلة
مذكرة تفاهم خليجية أمريكية بشأن مركز مكافحة الإرهاب
ميلانيا ترامب في "زيارة مدرسية" بالرياض
كوريا الشمالية تباغت جارتها الجنوبية بقذيفة جديدة "غير محددة"
ترامب للسيسي: سأزور مصر قريبا
بدء أعمال القمة الخليجية الأمريكية في الرياض
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس): "تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب" بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وترامب وقادة الخليج.
وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مثل دول الخليج، بينما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ريكس تيلرسون.
ووقع على مذكرة التفاهم خلال قمة ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت في اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة.
ومن المقرر أن يلقي ترامب، في وقت لاحق، خطابا مرتقبا خلال قمة عربية إسلامية أمريكية، من المنتظر أن يدعو فيه القادة المسلمين إلى محاربة التطرف، بلهجة "محفزة"، لكن في الوقت نفسه "صريحة جدا"، بحسب معاونيه.
وفي لقاء مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في بداية اليوم الثاني من زيارته، أكد الرئيس الأمريكي أن التوترات التي شابت العلاقات الخليجية الأمريكية في عهد أوباما لن تتكرر مع إدارته.
وكان ترامب تلقى السبت استقبالا حافلا، وحصد عقودا بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 مليارات هي قيمة عقود تسلح تهدف إلى مواجهة "التهديدات الإيرانية".