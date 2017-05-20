قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن شهود، أنه تم إخلاء مركز آرنديل التجاري في مانشستر البريطانية، بعد سماع "دوي هائل"، الثلاثاء، بعد ساعات من تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة 59 في نفس المنطقة في المدينة.
وقال شاهد من رويترز، إن العشرات يركضون من المركز. وقال شرطي في المكان، إن شرطة مانشستر تحقق في الواقعة.
ولم يعرف مصدر الدوي الهائل الأخير وماهيته، وإن كان قد خلَّف ضحايا أم لا.
ونشر مغردون على موقع تويتر مقاطع فيديو تظهر حالة من الهلع يعيشها الناس بعد سماع الصوت المدوي.
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وفي آخر المعلومات عن اعتداء قاعة "مانشستر أرينا"، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، إن الشرطة ووكالات الأمن تعلم هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصاً بينهم الكثير من الأطفال في حفل موسيقي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.
وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء، إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم. وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.
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إخلاء مركز تجاري في مانشستر بعد سماع دوي هائل
وكالات - الشروق أونلاين
قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن شهود، أنه تم إخلاء مركز آرنديل التجاري في مانشستر البريطانية، بعد سماع "دوي هائل"، الثلاثاء، بعد ساعات من تفجير انتحاري أسفر عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة 59 في نفس المنطقة في المدينة.
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وقال شاهد من رويترز، إن العشرات يركضون من المركز. وقال شرطي في المكان، إن شرطة مانشستر تحقق في الواقعة.
ولم يعرف مصدر الدوي الهائل الأخير وماهيته، وإن كان قد خلَّف ضحايا أم لا.
ونشر مغردون على موقع تويتر مقاطع فيديو تظهر حالة من الهلع يعيشها الناس بعد سماع الصوت المدوي.
تغريدة
تغريدة
وفي آخر المعلومات عن اعتداء قاعة "مانشستر أرينا"، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، إن الشرطة ووكالات الأمن تعلم هوية الانتحاري الذي قتل 22 شخصاً بينهم الكثير من الأطفال في حفل موسيقي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي.
وقالت ماي أمام مقر رئاسة الوزراء، إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم. وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.