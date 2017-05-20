فاز مؤخرا حسب الصفحة الالكترونية "مونتريال ديزاد"، الطفل الجزائري أمين برهان علي تاتار الذي يزاول تعليمه الابتدائي في السنة الخامسة بمدرسة "صالح بزري" بوسيجور ذكور سابقا بعنابة، بالمرتبة الثانية في النهائي العالمي الـ26 للإملاء الذي تنظمه المؤسسة الكندية بول جيرين لاجوة تحت شعار "العالم في طبقي".
وجاء هذا الفوز بعد ذاك الذي حققه، الطفل محمد عبد الله فرح جلود الفائز مؤخرا بالمرتبة الأولى والجائزة الكبرى في تحدي القراءة العربي والذي أبهر العالم العربي بأسره.
المنافسة التي فاز بها أمين برهان، جرت وقائعها يوم 21 ماي بكلية ميزونوف في مونتريال الكندية، عرفت تنافس أمين برهان في فئة اللغة الثانية (الفرنسية) وتم اختياره بعد فوزه بالمركز الأول في التصفيات المؤهلة للنهائي والتي جرت وقائعها بمدرسة الأوائل في عنابة. ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة بول جيرين لاجوة، وهي منظمة مهمتها الأساسية المساهمة في التعليم الأساسي للأطفال، فضلا عن محو الأمية والتدريب المهني للشباب في البلدان السائرة في طريق النمو.
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طفل جزائري يحل ثانيا في مسابقة الإملاء العالمية
ع. تڤمونت
فاز مؤخرا حسب الصفحة الالكترونية "مونتريال ديزاد"، الطفل الجزائري أمين برهان علي تاتار الذي يزاول تعليمه الابتدائي في السنة الخامسة بمدرسة "صالح بزري" بوسيجور ذكور سابقا بعنابة، بالمرتبة الثانية في النهائي العالمي الـ26 للإملاء الذي تنظمه المؤسسة الكندية بول جيرين لاجوة تحت شعار "العالم في طبقي".
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وجاء هذا الفوز بعد ذاك الذي حققه، الطفل محمد عبد الله فرح جلود الفائز مؤخرا بالمرتبة الأولى والجائزة الكبرى في تحدي القراءة العربي والذي أبهر العالم العربي بأسره.
المنافسة التي فاز بها أمين برهان، جرت وقائعها يوم 21 ماي بكلية ميزونوف في مونتريال الكندية، عرفت تنافس أمين برهان في فئة اللغة الثانية (الفرنسية) وتم اختياره بعد فوزه بالمركز الأول في التصفيات المؤهلة للنهائي والتي جرت وقائعها بمدرسة الأوائل في عنابة. ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة بول جيرين لاجوة، وهي منظمة مهمتها الأساسية المساهمة في التعليم الأساسي للأطفال، فضلا عن محو الأمية والتدريب المهني للشباب في البلدان السائرة في طريق النمو.