خلال حفل بقصر الحكومة

تبون يستلم مهامه الجديدة رسميا

date 2017/05/25 views 956 comments 0
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icon-writer محمد لهوازي

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني

استلم عبد المجيد تبون، الخميس، مهامه الجديدة كوزير أول، خلال حفل تسليم مهام مع الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، تم تنظيمه بقصر الحكومة.

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وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد عيّن، أمس الأربعاء، عبد المجيد تبون، في منصب وزير أول خلفا لعبد المالك سلال الذي قدم استقالته. 

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول، عبد المالك سلال الأربعاء استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة". 

وأضاف البيان أنه "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا".

كما كلف رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة بتسيير شؤون قطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة.

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