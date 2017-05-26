مباشرة بعد آذان الإفطار على "الشروق نيوز" "ناس السطح".. آخر جرعة كوميدية تخترق أسوار السجن

يضبط جمهور "الشروق نيوز" يوميا وعلى مدار أيام الشهر الفضيل عقارب ساعته على توقيت عرض "ناس السطح 6" مباشرة بعد أذان الإفطار، طبق كوميدي دسم يزين موائد إفطار الجزائريين ويمتعهم نصا وإخراجا وأداء .. الموسم الأخير يحمل الكثير من المفاجآت ويحافظ على الرؤية العامة ونفس الأبطال والأدوار.

يتوسط "البرميل" أستوديو التصوير الذي تحول إلى سجن كبير يضم عددا من الزنزانات التي ستجمع أبطال العمل تحت حراسة مشددة من صاولي .. السجان سيبالغ في مراقبتهم ومنعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي بل وسيكتم على أنفاسهم ويحول دون الاستمتاع بأبسط أمور الحياة.

اختار المخرج عبد القادر جري أن تبدأ كل حلقة بعبارة "سمع صوتك" وهو شعار الانتخابات التشريعية الماضية، حيث يغادر المسجونون زنزاناتهم لمدة 20 دقيقة، هي مدة كل حلقة يوميا، وفي هذه الدقائق تتسارع الأحداث ويركز الحوار على موضوع معين يستوحي من الحدث.

يقول المخرج أنهم سيعتمدون على الأحداث التي تتصدر يوميات الجزائريين حتى يكونوا مواكبين لمختلف التطورات الحاصلة في مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وان خيار السجن لم يكن اعتباطيا وكان ضرورة ملحة في سلم الخيارات التي تبناها منذ الموسم الأول.

يرتدي الممثلون زي المساجين ويعولون على تقديم جرعة كوميديا هادفة تليق بمسارهم وبمسيرتهم التي دامت ست سنوات بعد أن اتخذوا جماعيا قرار التوقف والتوجه إلى عمل درامي جديد يتناول العشرية السوداء إيمانا منهم بأنهم بلغوا مرحلة "الإشباع" الفني والفكاهي وحان الوقت للانتقال إلى مجال آخر يمكنهم الإبداع فيه أيضا .

وحافظ "السطح" على كل مكوناته وعلى خريطته من خلال توزيع الكراسي والغرف وموقع البرميل كما حافظ على نفس جرأة الطرح ولغة النقد.

مخرج "ناس السطح "عبد القادر جريو يكشف للشروق

سنسجن جميعا وهذا آخر موسم .. حدة تتطلق وبحليطو يصبح شيغيفارا

يكشف مخرج برنامج" ناس السطح" عبد القادر جريو أنه قرر توقيف البرنامج بعد هذه الطبعة لأنه" يرى أن البرنامج قد وصل إلى حدوده الموضوعية وحقق ما عليه.

و يستعد جريو رفقة فريقه خوض مغامرة جديدة في الدراما وعد انه سيرفع سقف المنافسة والمستوى من خلالها كما فعل مع" جرنان القوسطو".

جريو يكشف في حديثه للشروق عن أبرز التغيرات في الديكور و شخصيات البرنامج الذي يبث على " الشروق نيوز " طيلة شهر الصيام.

هل يمكن أن تطلعنا عن جديد هذا الموسم من البرنامج؟

البرنامج يحافظ عل نفس الرؤية الإخراجية و نفس الديكور مع تغير طفيف حيث تتحول بيوت الشخصيات إلى زنزانات و تم الإبقاء على السطح و " البتية" مع إضافة سياج السجن. الشخصيات لها الحق فقط في 20 دقيقة تخرج لأداء أدوراها ثم تعود إلى الزنزانة. البرنامج يبدأ بكلمة" سمع صوتك" و ينتهي ب" سكت حسك" و"مادلي" يتحول إلى حارس الزنزانات و يؤدي دور الرقيب.

ما هي أبرز التغيرات التي ستطرأ على الشخصيات و المواضيع؟

الميزة الأساسية للبرنامج انه يعتمد على الأحداث الآنية التي تفرض نفيها إعلاميا في الساحة، لا يمكنني كمخرج أن أتكهن بالأحداث و الشخصيات التي سأتناولها لأننا نعتمد في كتابة سيناريوهات البرنامج على ما ينشر في الصحافة الوطنية والأحداث والشخصيات التي تصنع الحدث في السياسية و الرياضة و الثقافة ستكون موضوع حلقات البرنامج

رغم كون البرنامج متنوع لكنه طبع ببصمة السياسة ..ما هو السبب؟

البرنامج فيه 20 دقيقة لا تتعدى فيه حصة الحدث السياسي 5 دقائق لكن بصمة السياسي طبعته ربما كونه أول برنامج استضاف وانتقد رجال السياسة على الشاشة .

و هنا افتح قوسا لأوضح شياء أساسيا هو أننا فنانون و لسنا حزبا سياسيا و لا نسعى لنكون كذلك. البرنامج ليس معارضا لكنه محايد يقدم رؤية الفنانين الذين لهم الحق في التعبير عن نظرتهم تجاه مجتمعهم.

و اعتقد أن وصول البرنامج إلى موسمه السادس جعلت الشخصيات العمومية سواء كانت فنية ثقافية رياضية أو سياسية تفهم أن الحياة الخاصة للشخصيات لا تهمنا لكن المنصب معرض للنقد لأنه يجعل شاغله شخصية عمومية من حق الإعلام تناولها . و حتى أنا كفان لست بمنء عن النقد و برنامجي أيضا مفتوح للانتقاد. نحن لسنا سلبيين و لا عدميين لكننا نسعى لتقديم نظرة موضوعية عن مجتمعنا و مقتنعين أننا إذا لم ننتقد أنفسنا قد يأتي من ينتقدنا ربما بسلبية أكبر الخارج لذا أفضل أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسنا و بلسان موضوعي لا يجامل لكن أيضا لا يحطم .

ما هي ابرز التغيرات التي ستطرأ على الشخصيات؟

داخل السحن تحدث أشياء كثيرة و تتغير معها أدوار الشخصيات مادلي يصبح رقيب و حارس الزنزانات، دحمان يمنع من رؤية زوجته كبسولة مدة شهر وبحليطو يصبح شيغيفارا و حدة تنفصل عن زوجها.

قررت أن هذا العام سيكون آخر طبعة للبرنامج.. لماذا؟

اعتقد أن البرنامج وصل لحدوده الموضوعية لان البرنامج الذي كان الأول من نوعه في الجزائر قد فتح الباب أمام جيل آخر من الشباب للتطرق للكوميديا السياسية و نحن قد تركنا بصمتنا في هذا المجال و دخلنا قاموس الشارع الجزائري. وقررت الدخول في مغامرة جديدة حيث نستعد كفريق لمسلسل درامي يتناول العشرية السوداء في الجزائر و نعدكم أننا كما حطمنا الطابوهات في جرنان القوسطو" وسنكسرها أيضا في الدراما.

هل حدث أن وصلتكم احتجاجات من طرف رجال السياسة الذين ظهروا في البرنامج؟

على العكس تماما أغلب الوزراء الذي ظهروا في البرنامج تقبلوا الأمر بصدر رحب حتى أن عبد القادر خمري شاهد الحلقة التي ظهر فيها برفقتنا وتقبل الأمر .و قال أن الديمقراطية تفرض هذا النوع من البرامج. لم تصلنا أي احتجاجات رسمية و هنا أريد أن أكد أننا لسنا ضد القانون بالعكس كفنانين القانون يحمينا لكن هذا القانون يجب أن يكون في إطار مؤسسات و اليوم هناك سلطة ضبط السمعي البصري التي تراقب عملنا و بإمكانها توجيه إنذارات في حال رأت أننا تجاوزنا الحدود . و من جهتنا إذا أخطانا سنعتذر إذا كان الأمر يستحق الاعتذار و ندافع عن أنفسنا إذا كان الأمر يتطلب هذا .

"حدة القالمية" تتحدث عن دورها في " ناس السطح" و تصرح

لهذه الأسباب طلقني "مادلي" وعبدو درياسة أساء الأدب معنا

قالت مفيدة عداس المعروفة بحدة القالمية أن شخصيتها في الموسم السادس لبرنامج " ناس السطح" ستعرف بعض التغيرات خاصة من ناحية العلاقة بينها وبين زوجها " مادلي، حيث تنتهي علاقتهما بالطلاق.

مفيدة عداس قالت أيضا أن "ناس السطح" بعد ست سنوات صار مدرسة وعائلة حقيقية للمجموعة التي اندمجت مع بعضها.

وتضيف المتحدثة "الخوف من تجسيد الشخصية التي رافقتها في الطبعة الأولى من البرنامج صار في الطبعات اللاحقة خوف من عدم الحفاظ على نفس المستوى في الأداء. وقالت أنها اختارت تقديم الأخبار الثقافية لإنصاف ولايتها التي" ضرب عليها بلحمر" –على حد تعبيرها- و ظلمتها التنمية و بعدها الجغرافي عن العاصمة

واستطردت " قالمة التي أنجبت عظماء و عباقرة في كل المجالات لم تأخذ حقها لهذا اختارت مفيدة أن ترد لها الجميل . خاصة و أنها لقيت كل الدعم من قبل ناس ولايتها الذين دعموها".

واعتبرت أن شخصيتها الحقيقية لا تشبه أبدا حدة القالمية لأنها في الحقيقية شخص مسالم وحنون على عكس ما تبدو عليه في البرنامج . لكن النظرة التي كونها الشارع عن حدة نجحت في استقطاب الشارع.

و كشفت مفيدة أن من بين الشخصيات الفنية و الثقافية التي قدمتها في البرنامج هناك من تقبل النقد مثل عبد الرحمان جلطي الذي تقبله بصدر رحب و لكن هناك من لا يتقبل النقد مثل ابنة بريزة التي احتجت على تجسيد والدتها أما عبدو درياسة فقالت المتحدثة أنها تحتفظ بذكرى سيئة عنه لأنه لم يحتج فقط عن تجسيد والده لكن أساء الأدب و استعمل الألفاظ الخارجة مع فريق البرنامج.

كمال عبدات "دحمان":

"جرنان القوسطو" مدرسة و هذا دوري الجديد

قال كمال عبدات المعروف بدحمان أن شخصيته في الموسم السادس من ناس السطح سيطرأ عليها بعض التغيير، حيث يدخل السجن رفقة باندي و هناك ستتجدد علاقة الحب بينه و بين كبسولة التي يحرم من رؤيتها. قال دحمان أنه سيواصل دوره كصحفي قبايلي و منرفز يصبح أكثر نرفزة ومتناقض حتى مع نفسه و ثائر ضد الكل.و أبدى كمال عبدات فخره بمشوار ست سنوات مع فريق القوسطو وهو فريق متكامل و شاب أعطى تجربة ثرية بإمكانها أن تكون دعامة له في أي مشروع يخوضه مستقبلا." لان جرنان القوسطو مدرسة من تخرج منها بإمكانه العمل في أي مشروع و تحت أي ظرف".

مراد صاورلي "مادلي":

وزراء تقبلوا النقد وفنانون ومثقفون تسببوا لنا في مشاكل

قال الممثل مراد صاولي المعروف ب"مادلي" أنه سيظهر في الموسم السادس من "ناس السطح" في شخصية سلبية يكرهها كثيرا الشعب الجزائري و هي شخصية "الشيات" و "المنافق" حيث أكد المتحدث أن هذه الشخصية السلبية موجودة بكثرة في المجتمع بل وصارت منتشرة.

سيسعى دائما من خلال أدواره إلى تقديم الشخصيات الشعبوية القريبة من الشارع. و كشف المتحدث أنه على عكس رجال السياسية والوزراء الذي لم يحدث يوما أن احتجوا عن تجسيدهم في البرنامج لا يتقبل رجال الثقافة و الفنانين النقد حيث اتصل به فنان كبير و قال له "إنكم تتهكمون على الناس".

محمد خساني "أبو عبيدة":

سأحلق اللحية ولم أستهزأ بالدين بل انتقدت المستهزئين

قال الكوميدي محمد خساني أنه سيظهر في شخصية" أبو عبيدة" ليس الإمام الملتحي لكن بعد دخوله السجن سينقلب على نفسه و يحلق اللحية و يلبس القرط على طريقة الموضة بعد أن يصاب في السجن بالشيزوفرينيا. و يتخيل وجود فتاة رفقة داخل السجن بينما يسعى أصدقاءه لاقتناع بأن الأمر محض وهم متخيل لكنه يبدو مقتنعا بما يراه. و يؤكد خساني أن شخصية الإمام التي يظهر فيها جلبت له انتقادات البعض الذين راو انه يسعى للاستهزاء بالدين لكنه أكد في المقابل انه على العكس لا يستهزئ بالدين لكن يستهزئ بالمستهزئين بالدين لان شخصية الإمام المنافق موجودة فعلا في المجتمع و هو لم يفعل أكثر من إعادة تمثيلها.

التوقيت:

يبث على الشروق نيوز في حدود 20:30 ويعاد على الشروق تي في 22:00‏

سلسلة فكاهية سياسية تمثيل نبيل عسلي. محمد خساني. نسيم حدوش. مراد صاولي ‏مفيدة. عداس وسيلة. منال مقران.‏

اخراج وكتابة السيناريو: عبد القادر جريو

يعتبر هذا الموسم السادس للبرنامج وهو الموسم الأول على الشروق على ان ‏مضمون البرنامج لن يتغير كثيرا، اذ تبقى القضايا السياسية والاجتماعية الغالبة عليه ‏بجرأة تحطم كثيرا من الطابوهات.‏