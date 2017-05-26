أسفر عن مقتل 29 مسيحياً "داعش" يتبنى الهجوم على الأقباط في ألمنيا المصرية

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، السبت، مسؤوليته عن الهجوم على الأقباط المسيحيين الذي وقع في محافظة ألمنيا جنوب مصر، الجمعة، وأسفر عن مقتل 29 شخصاً.

وقال في بيان عبر تطبيق تليغرام: "قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بنصب كمين محكم لعشرات النصارى" غربي مدينة ألمنيا عاصمة المحافظة.

وأضاف بيان التنظيم المتشدد، أن مقاتليه أحرقوا إحدى سيارات المسيحيين.