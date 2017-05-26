أسفر عن مقتل 29 مسيحياً

"داعش" يتبنى الهجوم على الأقباط في ألمنيا المصرية

date 2017/05/27 views 253 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، السبت، مسؤوليته عن الهجوم على الأقباط المسيحيين الذي وقع في محافظة ألمنيا جنوب مصر، الجمعة، وأسفر عن مقتل 29 شخصاً.

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وقال في بيان عبر تطبيق تليغرام: "قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة بنصب كمين محكم لعشرات النصارى" غربي مدينة ألمنيا عاصمة المحافظة.

وأضاف بيان التنظيم المتشدد، أن مقاتليه أحرقوا إحدى سيارات المسيحيين.

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