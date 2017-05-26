الممثل عبد الحق بن معروف لـ"الشروق": كنت أقطع 100 كيلومتر لأظفر بالماء.. وأحب "الكسرة و"الحميس"

يعود الممثل عبد الحق بن معروف في لقاء مع" الشروق" إلى الحديث عن أشياء طريفة وقعت له في رمضان زمن طفولته، وكيف كان يقطع مسافات طويلة للظفر بالماء، وكيف يقضي يومياته في هذا الشهر والنشاطات التي يقوم بها والصائمين الذين يجمعهم على مائدة الإفطار كل رمضان.

كيف تقضي يومياتك الرمضانية؟

ككل رمضان، لا أغيّر عاداتي، حيث أستيقظ باكرا، وأذهب لأقتني الأغراض اللازمة للطبخ وغيرها، لا أسهر كثيرا، حيث أنام بعد صلاة التراويح مباشرة، وأستيقظ وقت السحور، أتسحر وأصلي.

غير هذه اليوميات هل هناك أمور أخرى تقوم بها؟

أقوم بعمليات إنسانية، حيث أفتح منزلي أمام الناس كبار السن، من خلال هذا التقليد الذي أسسنا له منذ سنوات وأطلقنا عليه "أبي يرحم باباك جيبلي جدّي للفطور"، وعليه في كل رمضان أستضيف مسنّين من دور العجزة ليتناولوا الإفطار مع العائلة، فضلا على أنّني أنظم لهم جولات سياحية وخرجات ترفيهية بمدينة عنابة.

وهل هناك عملية إنسانية أخرى تقوم بها في الشهر الفضيل؟

أجل، أقوم بخدمة إنسانية أطلقت عليها تسمية "سيدي"، قد تستغربون من الكلمة أو المفهوم ولكن "سيدي" هي وفاء ورد لجميل من علّمنا ودرّسنا، لذلك "سيدي" تقتصر على المعلمين، إذ نتقاسم معهم الإفطار، ونتقاسم معهم الأفكار والمشاعر والحنان والذكريات الجميلة.

ماذا تشتري في رمضان كأكل وطعام؟

أقتني أشياء بسيطة جدا من الضروريات كالخضر وبعض الفواكه، وبمعنى أخر ما يحتاجه المطبخ الرمضاني، فلا أكلّف نفسي كثيرا، لأنني أؤمن مع العائلة أنّ شهر رمضان هو شهر للتسامح وشهر السكينة والرحمة، كما أنّ الجميل فيه هي مشاهد اللّمة العائلية واللمة مع الأصدقاء، وكما ذكرت سابقا مع الشيوخ المسنين والأستاذة والمعلمين الذين درسونا، وفي الوقت نفسه أحرص على الجانب الروحي، فأسعى جاهدا لأن أعززه بالصلاة وفعل الخير.

هل سبق وأن حدث لك شيء في رمضان لا يزال عالقا في ذاكرتك؟

ذات يوم ونحن صغار كنّا نبحث عن "الزلابية" وفي أي مكان تكن كنّا نذهب لاقتنائها، فضلا عن أنّنا كنّا نسمع أنّ بتلك المنطقة بها "عين" ماء رائعة، فكنّا نقطع مسافات طويلة من أجل الظفر بالماء، وبعد أن كبرنا أتذكر هذه الأحداث وأضحك على هذه "اللهفة".

على ماذا تحب أن تفطر وهل تطبخ في رمضان؟

بطبيعة الحال، البوراك والشربة، و"نموت" على الكسرة و"الحميس" لذلك أحرص على أن تكون حاضرة على مائدة الإفطار، وعن الطبخ أساعد زوجتي في تحضير "السلطة".