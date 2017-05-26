يعود الممثل عبد الحق بن معروف في لقاء مع" الشروق" إلى الحديث عن أشياء طريفة وقعت له في رمضان زمن طفولته، وكيف كان يقطع مسافات طويلة للظفر بالماء، وكيف يقضي يومياته في هذا الشهر والنشاطات التي يقوم بها والصائمين الذين يجمعهم على مائدة الإفطار كل رمضان.
كيف تقضي يومياتك الرمضانية؟
ككل رمضان، لا أغيّر عاداتي، حيث أستيقظ باكرا، وأذهب لأقتني الأغراض اللازمة للطبخ وغيرها، لا أسهر كثيرا، حيث أنام بعد صلاة التراويح مباشرة، وأستيقظ وقت السحور، أتسحر وأصلي.
غير هذه اليوميات هل هناك أمور أخرى تقوم بها؟
أقوم بعمليات إنسانية، حيث أفتح منزلي أمام الناس كبار السن، من خلال هذا التقليد الذي أسسنا له منذ سنوات وأطلقنا عليه "أبي يرحم باباك جيبلي جدّي للفطور"، وعليه في كل رمضان أستضيف مسنّين من دور العجزة ليتناولوا الإفطار مع العائلة، فضلا على أنّني أنظم لهم جولات سياحية وخرجات ترفيهية بمدينة عنابة.
وهل هناك عملية إنسانية أخرى تقوم بها في الشهر الفضيل؟
أجل، أقوم بخدمة إنسانية أطلقت عليها تسمية "سيدي"، قد تستغربون من الكلمة أو المفهوم ولكن "سيدي" هي وفاء ورد لجميل من علّمنا ودرّسنا، لذلك "سيدي" تقتصر على المعلمين، إذ نتقاسم معهم الإفطار، ونتقاسم معهم الأفكار والمشاعر والحنان والذكريات الجميلة.
ماذا تشتري في رمضان كأكل وطعام؟
أقتني أشياء بسيطة جدا من الضروريات كالخضر وبعض الفواكه، وبمعنى أخر ما يحتاجه المطبخ الرمضاني، فلا أكلّف نفسي كثيرا، لأنني أؤمن مع العائلة أنّ شهر رمضان هو شهر للتسامح وشهر السكينة والرحمة، كما أنّ الجميل فيه هي مشاهد اللّمة العائلية واللمة مع الأصدقاء، وكما ذكرت سابقا مع الشيوخ المسنين والأستاذة والمعلمين الذين درسونا، وفي الوقت نفسه أحرص على الجانب الروحي، فأسعى جاهدا لأن أعززه بالصلاة وفعل الخير.
هل سبق وأن حدث لك شيء في رمضان لا يزال عالقا في ذاكرتك؟
ذات يوم ونحن صغار كنّا نبحث عن "الزلابية" وفي أي مكان تكن كنّا نذهب لاقتنائها، فضلا عن أنّنا كنّا نسمع أنّ بتلك المنطقة بها "عين" ماء رائعة، فكنّا نقطع مسافات طويلة من أجل الظفر بالماء، وبعد أن كبرنا أتذكر هذه الأحداث وأضحك على هذه "اللهفة".
على ماذا تحب أن تفطر وهل تطبخ في رمضان؟
بطبيعة الحال، البوراك والشربة، و"نموت" على الكسرة و"الحميس" لذلك أحرص على أن تكون حاضرة على مائدة الإفطار، وعن الطبخ أساعد زوجتي في تحضير "السلطة".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1مرزاق علواش رفض إخراج فيلم "عبد الحميد بن باديس"
2"عاشور العاشر" يُقيل "بن عفريت".. يستدعي الخوارزمي ويستضيف "الشنوي"
3كنت أقطع 100 كيلومتر لأظفر بالماء.. وأحب "الكسرة و"الحميس"
4واسيني وزينب الأعوج ينفضان الغبار عن الكاتبة زليخا السعودي
Français English
الرأي
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
عبد الرزاق قسوم
عسر الإمتحان.. على نواب البرلمان
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
الممثل عبد الحق بن معروف لـ"الشروق":
كنت أقطع 100 كيلومتر لأظفر بالماء.. وأحب "الكسرة و"الحميس"
حاوره: حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يعود الممثل عبد الحق بن معروف في لقاء مع" الشروق" إلى الحديث عن أشياء طريفة وقعت له في رمضان زمن طفولته، وكيف كان يقطع مسافات طويلة للظفر بالماء، وكيف يقضي يومياته في هذا الشهر والنشاطات التي يقوم بها والصائمين الذين يجمعهم على مائدة الإفطار كل رمضان.
تغطيات ذات صلة
كنت أقطع 100 كيلومتر لأظفر بالماء.. وأحب "الكسرة و"الحميس"
واسيني وزينب الأعوج ينفضان الغبار عن الكاتبة زليخا السعودي
مرزاق علواش رفض إخراج فيلم "عبد الحميد بن باديس"
30 يوما من السينما، المسرح، الموسيقى والموشحات
أجواء العرض الأول لفيلم "ابن باديس" في الجزائر العاصمة
كيف تقضي يومياتك الرمضانية؟
ككل رمضان، لا أغيّر عاداتي، حيث أستيقظ باكرا، وأذهب لأقتني الأغراض اللازمة للطبخ وغيرها، لا أسهر كثيرا، حيث أنام بعد صلاة التراويح مباشرة، وأستيقظ وقت السحور، أتسحر وأصلي.
غير هذه اليوميات هل هناك أمور أخرى تقوم بها؟
أقوم بعمليات إنسانية، حيث أفتح منزلي أمام الناس كبار السن، من خلال هذا التقليد الذي أسسنا له منذ سنوات وأطلقنا عليه "أبي يرحم باباك جيبلي جدّي للفطور"، وعليه في كل رمضان أستضيف مسنّين من دور العجزة ليتناولوا الإفطار مع العائلة، فضلا على أنّني أنظم لهم جولات سياحية وخرجات ترفيهية بمدينة عنابة.
وهل هناك عملية إنسانية أخرى تقوم بها في الشهر الفضيل؟
أجل، أقوم بخدمة إنسانية أطلقت عليها تسمية "سيدي"، قد تستغربون من الكلمة أو المفهوم ولكن "سيدي" هي وفاء ورد لجميل من علّمنا ودرّسنا، لذلك "سيدي" تقتصر على المعلمين، إذ نتقاسم معهم الإفطار، ونتقاسم معهم الأفكار والمشاعر والحنان والذكريات الجميلة.
ماذا تشتري في رمضان كأكل وطعام؟
أقتني أشياء بسيطة جدا من الضروريات كالخضر وبعض الفواكه، وبمعنى أخر ما يحتاجه المطبخ الرمضاني، فلا أكلّف نفسي كثيرا، لأنني أؤمن مع العائلة أنّ شهر رمضان هو شهر للتسامح وشهر السكينة والرحمة، كما أنّ الجميل فيه هي مشاهد اللّمة العائلية واللمة مع الأصدقاء، وكما ذكرت سابقا مع الشيوخ المسنين والأستاذة والمعلمين الذين درسونا، وفي الوقت نفسه أحرص على الجانب الروحي، فأسعى جاهدا لأن أعززه بالصلاة وفعل الخير.
هل سبق وأن حدث لك شيء في رمضان لا يزال عالقا في ذاكرتك؟
ذات يوم ونحن صغار كنّا نبحث عن "الزلابية" وفي أي مكان تكن كنّا نذهب لاقتنائها، فضلا عن أنّنا كنّا نسمع أنّ بتلك المنطقة بها "عين" ماء رائعة، فكنّا نقطع مسافات طويلة من أجل الظفر بالماء، وبعد أن كبرنا أتذكر هذه الأحداث وأضحك على هذه "اللهفة".
على ماذا تحب أن تفطر وهل تطبخ في رمضان؟
بطبيعة الحال، البوراك والشربة، و"نموت" على الكسرة و"الحميس" لذلك أحرص على أن تكون حاضرة على مائدة الإفطار، وعن الطبخ أساعد زوجتي في تحضير "السلطة".