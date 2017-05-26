كشف التعديل الحكومي الأخير عن "تقشف" في عدد الوزارات التي سترافق الوزير الأول عبد المجيد تبون، في تسييره للحكومة القادمة، وأكثر ما شد الانتباه في التشكيلة الجديدة أنها شهدت اختفاء كليا لكتابات الدولة، والوزارات المنتدبة التي قيل عنها الكثير وأحدثت خلافات بين الوزارات بسبب تداخل المهام كوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، ووزارة الشؤون الخارجية التي كانت برأسين.
تقلص الطاقم الحكومي الجديد ليضم 29 وزيرا باحتساب الوزير الأول عبد المجيد تبون، وكشف التعديل الأخير إلغاء عدد من وزارتها، في مقدمتها منصب وزير الدولة الذي حمله رمطان لعمامرة، قبل أن يسقط في التعديل الأخير، عبر القضاء على قطبية المناصب، بمنح حقيبة وزير الشؤون الخارجية لعبد القادر مساهل، خلفا لرمطان لعمامرة، الذي أثار استبعاده الكثير من التساؤلات خاصة بعد النجاحات المحققة في تسيره للملفات الإقليمية، مالي، ليبيا والصحراء الغربية.
كما سقطت الوزارات المنتدبة من أجندة التغير الحكومي، حين تم إلحاق الوزارات المنتدبة بقطاعات أخرى على غرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية التي تم ضمها مع وزارة السياحة لتكون مستقلة بذاتها، وإلحاق الوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية المكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، إلى مهام وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام إيمان هدى فرعون.
ولطالما وقع هذان الوزيران في "فخ" تداخل المهام والصلاحيات، وقيل وقتها إن إيمان هدى فرعون اشتكت من ذلك في مرات عديدة، وهو ما جعل "الوزير الشاب" معتصم بوضياف يتحاشى الظهور الإعلامي فلم يسجل في رصيده أي تصريح بارز.
كما تم تسجيل عودة وزارة تهيئة البيئة كوزارة مستقلة وأسند إليها مهمة التكفل بملف الطاقات المتجددة، وكانت آخر وزيرة تقلدت هذا المنصب دليلة بوجمعة، قبل أن تتحول الوزارة في تعديل حكومي آخر إلى ملحقة تابعة لوزارة الموارد المائية، في حين اسندت مهمة تسيير تهيئة الإقليم لوزير الداخلية نور الدين بدوي.
ولعل الملاحظ من الفريق الحكومي الجديد "اندثار" كتابات الدولة من التعديلات الحكومية التي بات يقرها الرئيس في السنوات الأخيرة، بعدما كانت تسيل لعاب الكثير المسؤولين السابقين في الدولة، كما كانت تنظر إليها الأحزاب السياسية كـ"غنيمة" تمني بها نفسها لرفع حقائبها في الحكومة.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذه التغييرات التي تَستحدث وزارات وتتخلى عن أخرى في كل مرة، تعكس غياب تصور واضح لدى السلطة أو نظرة استشرافية لخريطة طريق الجهاز التنفيذي، في وقت يرجع البعض الآخر ذلك إلى مخطط "التقشف" الحكومي، بحكم أن هذه الوزارات تستنزف الملايير في عملية الفصل بين الوزارتين، خصوصا من الناحية الإدارية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1عقون.. فشل في التشريعيات وصار وزيرا للسياحة باسم حزب بن يونس
2هل ذهب سلال ضحية موقفه من قطاع السكن؟
345 ألف تأشيرة عمرة للجزائريين.. وتمديد الموسم إلى منتصف شوال
4وزراء جدّد لقوانين قَديمة مثيرة للجدل..!
5الحكومة تفرج عن طرق تكوين وتدريس "نخبة الدولة"
Français English
الرأي
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
استنزفت الملايير وأثارت خلافات بين ممثلي الحكومة
كتابة الدولة "تندثر" والوزارات برأسين تختفي من حكومة تبون!
إيمان عويمر
كشف التعديل الحكومي الأخير عن "تقشف" في عدد الوزارات التي سترافق الوزير الأول عبد المجيد تبون، في تسييره للحكومة القادمة، وأكثر ما شد الانتباه في التشكيلة الجديدة أنها شهدت اختفاء كليا لكتابات الدولة، والوزارات المنتدبة التي قيل عنها الكثير وأحدثت خلافات بين الوزارات بسبب تداخل المهام كوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، ووزارة الشؤون الخارجية التي كانت برأسين.
تغطيات ذات صلة
كتابة الدولة "تندثر" والوزارات برأسين تختفي من حكومة تبون!
سيول بشرية تجتاح الأسواق والقصابات والمخابز!
هكذا كان يستعد الجزائريون لاستقبال شهر رمضان أيام زمان
سلال أنهي مشكل ديون المطاعم المدرسية قبل المغادرة
انطلاق "التصحيح النموذجي" لوثائق "السانكيام" الأحد
تقلص الطاقم الحكومي الجديد ليضم 29 وزيرا باحتساب الوزير الأول عبد المجيد تبون، وكشف التعديل الأخير إلغاء عدد من وزارتها، في مقدمتها منصب وزير الدولة الذي حمله رمطان لعمامرة، قبل أن يسقط في التعديل الأخير، عبر القضاء على قطبية المناصب، بمنح حقيبة وزير الشؤون الخارجية لعبد القادر مساهل، خلفا لرمطان لعمامرة، الذي أثار استبعاده الكثير من التساؤلات خاصة بعد النجاحات المحققة في تسيره للملفات الإقليمية، مالي، ليبيا والصحراء الغربية.
كما سقطت الوزارات المنتدبة من أجندة التغير الحكومي، حين تم إلحاق الوزارات المنتدبة بقطاعات أخرى على غرار الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية التي تم ضمها مع وزارة السياحة لتكون مستقلة بذاتها، وإلحاق الوزارة المنتدبة لدى وزارة المالية المكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، إلى مهام وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام إيمان هدى فرعون.
ولطالما وقع هذان الوزيران في "فخ" تداخل المهام والصلاحيات، وقيل وقتها إن إيمان هدى فرعون اشتكت من ذلك في مرات عديدة، وهو ما جعل "الوزير الشاب" معتصم بوضياف يتحاشى الظهور الإعلامي فلم يسجل في رصيده أي تصريح بارز.
كما تم تسجيل عودة وزارة تهيئة البيئة كوزارة مستقلة وأسند إليها مهمة التكفل بملف الطاقات المتجددة، وكانت آخر وزيرة تقلدت هذا المنصب دليلة بوجمعة، قبل أن تتحول الوزارة في تعديل حكومي آخر إلى ملحقة تابعة لوزارة الموارد المائية، في حين اسندت مهمة تسيير تهيئة الإقليم لوزير الداخلية نور الدين بدوي.
ولعل الملاحظ من الفريق الحكومي الجديد "اندثار" كتابات الدولة من التعديلات الحكومية التي بات يقرها الرئيس في السنوات الأخيرة، بعدما كانت تسيل لعاب الكثير المسؤولين السابقين في الدولة، كما كانت تنظر إليها الأحزاب السياسية كـ"غنيمة" تمني بها نفسها لرفع حقائبها في الحكومة.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذه التغييرات التي تَستحدث وزارات وتتخلى عن أخرى في كل مرة، تعكس غياب تصور واضح لدى السلطة أو نظرة استشرافية لخريطة طريق الجهاز التنفيذي، في وقت يرجع البعض الآخر ذلك إلى مخطط "التقشف" الحكومي، بحكم أن هذه الوزارات تستنزف الملايير في عملية الفصل بين الوزارتين، خصوصا من الناحية الإدارية.