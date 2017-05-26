عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس: إقالة الوزير الجديد "فضيحة دولة"

وصف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، قضية تنحية وزير السياحة الجديد بعد ثلاثة أيام من تعيينه بـ "فضيحة دولة" وتعكس مسارا للتحلل تعرفه البلاد.

وكتب مقري على صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن "إنهاء مهام وزير السياحة! الجديد بعد يومين من تعيينه بسبب فضائح شخصية: الفضيحة هي فضيحة دولة وهي فضيحة أخرى تؤشر على مسار التحلل الذي حذرنا منه في السنوات الأخيرة".

وأوضح أن "هذه الفضيحة ليست هي المرض بل هي عرض من أعراض مرض خطير أصاب الجزائر. تغيير هذا الوضع واجب على كل وطني مخلص".